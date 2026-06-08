Zielonka Zginęły dwie osoby, trzecia walczy o życie. Nowe informacje po tragicznym wypadku Oprac. Katarzyna Kędra |

Zarzuty dla 37-latka po wypadku w Zielonce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Miejski Reporter

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Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w sobotę wieczorem w Zielonce na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Szwoleżerów w Zielonce (na granicy z Ząbkami). Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że kierowca Hondy, znajdując się na prawym skrajnym pasie dwujezdniowej ulicy Piłsudskiego, podjął manewr zawracania.

"Kiedy przekraczał lewy skrajny pas, uderzył w niego pojazd marki Audi, który wjeżdżał na skrzyżowanie mając zielone światło. W wyniku zderzenia pojazd marki Audi uderzył w latarnię sygnalizatora świetlnego" - podała w poniedziałek Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie.

Prokurator wydał już postanowienie o przedstawieniu 37-letniemu Bayramowi A. zarzutu dotyczącego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Prędkość Audi i legalność prawa jazdy 37-latka

Dziennikarz śledczy tvn24.pl Robert Zieliński ustalił, że prędkościomierz Audi zatrzymał się w momencie wypadku na 185 km/h, co oznacza, że samochód poruszał się nawet ponad 200 km/h.

- Na pewno błąd popełnia kierowca, który bezpośrednio idzie z prawego pasa na lewy. W kwestii prędkości zależy, jak podejdzie do tego sąd, bo generalnie sądy rozpatrują to w ten sposób, że jest to umyślne, że świadomie przekraczamy prędkość. Nieumyślnie doprowadzamy jednak do zdarzenia - tłumaczy nam policjant drogówki w czynnej służbie.

Według niego dla śledczych to będzie "bardzo skomplikowana sprawa". Kluczowe będzie bowiem odczytanie i potwierdzenie, z jaką prędkością poruszało się Audi. - Na pewno impuls siły uderzenia był bardzo duży. Tym bardziej, że samochód był przepołowiony na pół, bo uderzył w słup, a to zadziałało jak "przecinak" - ocenił.

Dlaczego, mając na liczniku 185 km/h, rzeczywista prędkość mogła być jeszcze większa? - Samochód mógł się zatrzymać, kiedy prędkość była już wytracona. Czyli na przykład: auto zatrzymało się po pierwszym uderzeniu, a licznik stanął ułamki sekund dalej. I wtedy może się okazać, że ta prędkość była jeszcze większa. Wypadek rekonstruuje się w sekundach. Całe zdarzenie przeważnie trwa około cztery, pięć sekund i rekonstruktor zbiera to w ułamkach sekundy - wyjaśnia ekspert.

Zaznaczył jednak, że dokładną prędkość ocenią biegli od spraw techniki samochodowej. Pod uwagę będzie brany między innymi model auta, oraz czy jest możliwość odczytania czarnej skrzynki z niego.

Tragiczny wypadek w Zielonce, Audi rozpadło się na części Źródło: Miejski Reporter

Na tym skrzyżowaniu dopuszczalna prędkość wynosi 70 km/h.

Komenda Stołeczna Policji podawała wcześniej, że obywatel Turcji był trzeźwy i miał uprawnienia do kierowania pojazdami, ale sprawdziliśmy, na jakich zasadach obowiązywały one w Polsce. Według ustaleń Zielińskiego, mężczyzna nie przechodził całej procedury, ze szkoleniem i egzaminami. Uprawnienia miał na zasadzie transpozycji, co gwarantują przepisy międzynarodowe. - Czyli tureckie prawo jazdy stanowiło podstawę do wydania mu polskiego dokumentu - wyjaśnił Robert Zieliński.

Bayram A. nie miał na swoim koncie również punktów karnych.

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Nowe przepisy obowiązują od dwóch lat

Przypomnijmy: od czerwca 2024 roku wszyscy kierowcy z taksówek na aplikację muszą już posiadać polskie prawo jazdy. Resort infrastruktury informował wówczas, że celem wprowadzenia takiego rozwiązania było zwiększenie bezpieczeństwa przewożonych osób oraz uniemożliwienie świadczenia usług przewozowych przez kierowców, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych do wykonywania zarobkowych przewozów osób samochodami osobowymi i taksówkami. Zmiany miały też pomóc policjantom, którzy od tej pory mogą jednoznacznie stwierdzić, czy kierujący posiada uprawnienia.

Zmieniona regulacja zobowiązała przedsiębiorców pośredniczących w przewozach drogowych m.in. do weryfikacji kierowców, którzy wykonują przewozy przed rozpoczęciem współpracy i zleceniem pierwszego przewozu - w trybie osobistego stawiennictwa, w tym ich tożsamości (utrwalenie wizerunku), posiadanych uprawnień (prawa jazdy) oraz niekaralności, a także weryfikacji dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem, a w przypadku polskich dokumentów do sprawdzenia ich autentyczności.

W wypadku w Zielonce zginęło dwóch mężczyzn w wieku 22 i 23 lat. Trzeci - 24-latek - walczy w szpitalu o życie. Według informacji, które otrzymaliśmy wcześniej na Kontakt24, jedno z aut dachowało. W wyniku tego jedna osoba wypadła z pojazdu, a druga została zakleszczona we wraku.