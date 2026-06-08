Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zielonka

Zginęły dwie osoby, trzecia walczy o życie. Nowe informacje po tragicznym wypadku

|
Zielonka - Wypadek 07.06.2026
Zarzuty dla 37-latka po wypadku w Zielonce
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Miejski Reporter
Prędkościomierz Audi, którym podróżowało trzech mężczyzn, zatrzymał się na 185 kilometrach na godzinę - ustalił tvn24.pl. Ich samochód zderzył się z autem przewozu osób, które prowadził pochodzący z Turcji 37-latek. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Dotarliśmy też do informacji co do legalności jego prawa jazdy.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w sobotę wieczorem w Zielonce na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Szwoleżerów w Zielonce (na granicy z Ząbkami). Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że kierowca Hondy, znajdując się na prawym skrajnym pasie dwujezdniowej ulicy Piłsudskiego, podjął manewr zawracania.

"Kiedy przekraczał lewy skrajny pas, uderzył w niego pojazd marki Audi, który wjeżdżał na skrzyżowanie mając zielone światło. W wyniku zderzenia pojazd marki Audi uderzył w latarnię sygnalizatora świetlnego" - podała w poniedziałek Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie.

Prokurator wydał już postanowienie o przedstawieniu 37-letniemu Bayramowi A. zarzutu dotyczącego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Prędkość Audi i legalność prawa jazdy 37-latka

Dziennikarz śledczy tvn24.pl Robert Zieliński ustalił, że prędkościomierz Audi zatrzymał się w momencie wypadku na 185 km/h, co oznacza, że samochód poruszał się nawet ponad 200 km/h.

- Na pewno błąd popełnia kierowca, który bezpośrednio idzie z prawego pasa na lewy. W kwestii prędkości zależy, jak podejdzie do tego sąd, bo generalnie sądy rozpatrują to w ten sposób, że jest to umyślne, że świadomie przekraczamy prędkość. Nieumyślnie doprowadzamy jednak do zdarzenia - tłumaczy nam policjant drogówki w czynnej służbie.

Według niego dla śledczych to będzie "bardzo skomplikowana sprawa". Kluczowe będzie bowiem odczytanie i potwierdzenie, z jaką prędkością poruszało się Audi. - Na pewno impuls siły uderzenia był bardzo duży. Tym bardziej, że samochód był przepołowiony na pół, bo uderzył w słup, a to zadziałało jak "przecinak" - ocenił.

Dlaczego, mając na liczniku 185 km/h, rzeczywista prędkość mogła być jeszcze większa? - Samochód mógł się zatrzymać, kiedy prędkość była już wytracona. Czyli na przykład: auto zatrzymało się po pierwszym uderzeniu, a licznik stanął ułamki sekund dalej. I wtedy może się okazać, że ta prędkość była jeszcze większa. Wypadek rekonstruuje się w sekundach. Całe zdarzenie przeważnie trwa około cztery, pięć sekund i rekonstruktor zbiera to w ułamkach sekundy - wyjaśnia ekspert.

Zaznaczył jednak, że dokładną prędkość ocenią biegli od spraw techniki samochodowej. Pod uwagę będzie brany między innymi model auta, oraz czy jest możliwość odczytania czarnej skrzynki z niego.

Klatka kluczowa-479217
Tragiczny wypadek w Zielonce, Audi rozpadło się na części
Źródło: Miejski Reporter

Na tym skrzyżowaniu dopuszczalna prędkość wynosi 70 km/h.

Komenda Stołeczna Policji podawała wcześniej, że obywatel Turcji był trzeźwy i miał uprawnienia do kierowania pojazdami, ale sprawdziliśmy, na jakich zasadach obowiązywały one w Polsce. Według ustaleń Zielińskiego, mężczyzna nie przechodził całej procedury, ze szkoleniem i egzaminami. Uprawnienia miał na zasadzie transpozycji, co gwarantują przepisy międzynarodowe. - Czyli tureckie prawo jazdy stanowiło podstawę do wydania mu polskiego dokumentu - wyjaśnił Robert Zieliński.

Bayram A. nie miał na swoim koncie również punktów karnych.

Zielonka - Wypadek 07.06.2026
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Po tragicznym wypadku nie działa sygnalizacja, doszło do potrącenia rowerzysty
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Po tragicznym wypadku nie działa sygnalizacja, doszło do potrącenia rowerzysty

Nowe przepisy obowiązują od dwóch lat

Przypomnijmy: od czerwca 2024 roku wszyscy kierowcy z taksówek na aplikację muszą już posiadać polskie prawo jazdy. Resort infrastruktury informował wówczas, że celem wprowadzenia takiego rozwiązania było zwiększenie bezpieczeństwa przewożonych osób oraz uniemożliwienie świadczenia usług przewozowych przez kierowców, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych do wykonywania zarobkowych przewozów osób samochodami osobowymi i taksówkami. Zmiany miały też pomóc policjantom, którzy od tej pory mogą jednoznacznie stwierdzić, czy kierujący posiada uprawnienia.

Zmieniona regulacja zobowiązała przedsiębiorców pośredniczących w przewozach drogowych m.in. do weryfikacji kierowców, którzy wykonują przewozy przed rozpoczęciem współpracy i zleceniem pierwszego przewozu - w trybie osobistego stawiennictwa, w tym ich tożsamości (utrwalenie wizerunku), posiadanych uprawnień (prawa jazdy) oraz niekaralności, a także weryfikacji dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem, a w przypadku polskich dokumentów do sprawdzenia ich autentyczności.

W wypadku w Zielonce zginęło dwóch mężczyzn w wieku 22 i 23 lat. Trzeci - 24-latek - walczy w szpitalu o życie. Według informacji, które otrzymaliśmy wcześniej na Kontakt24, jedno z aut dachowało. W wyniku tego jedna osoba wypadła z pojazdu, a druga została zakleszczona we wraku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Uderzyli w zawracającą taksówkę, nie żyją. Nagranie mrozi krew

Uderzyli w zawracającą taksówkę, nie żyją. Nagranie mrozi krew

Dwie osoby nie żyją, trzecia walczy o życie. Policja zatrzymała kierowcę taksówki

Dwie osoby nie żyją, trzecia walczy o życie. Policja zatrzymała kierowcę taksówki

Źródło: tvn24.pl, tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 2 min
gitara_czerwona
Koncert marzeń, cena zwala z nóg. Kto drenuje portfele fanów?
TVN24
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
50 min
Bojanowski
Proceder, który śledzimy od ośmiu lat. "Ktoś zarabia tutaj setki tysięcy złotych"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w WarszawieZielonka
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Wódka w aucie i potrącenie znajomej byłej partnerki. Areszt dla kierowcy
Pruszków
23-latek został zatrzymany
Chciał uniknąć policji. Zmienił pas ruchu i zderzył się z autobusem
Ursynów
Zielonka - Wypadek 07.06.2026
Jest ruch prokuratury po tragicznym wypadku
Zielonka
Policjanci zatrzymali 18-latkę
Oszustwo "na lekarza", policjanci zatrzymali 18-latkę
Wesoła
BUWBAR zamknięty
Prywatna stołówka na UW zamknięta. "Kolejne akty wandalizmu doprowadziły do poważnych zniszczeń"
Śródmieście
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
"Roznieśli w pył sprzęt, powybijali okna". Szatnie klubu piłkarskiego zdemolowane
Celestynów
Tragiczny wypadek w Płocku
Tragedia na pasach. Ciężarówka potrąciła 62-letnią kobietę
Płock
Pościg przez dwa powiaty za kierowcą Volvo
Uciekał policji przez 50 kilometrów. Był po narkotykach i wiózł dwie osoby
Bóbr nad Wisłą
Widok, który jeszcze kilkanaście lat temu wydawał się nierealny
Klemens Leczkowski
Rodzice ostrzegają się przed niebezpiecznym trendem
Zakładają kominiarki i wchodzą na dachy pociągów
Zderzenie sześciu aut na S8
Zderzenie sześciu aut, "efekt domina" i zablokowana S8
Skrzyżowanie w Zielonce, gdzie doszło do tragicznego wypadku
Po tragicznym wypadku nie działa sygnalizacja, doszło do potrącenia rowerzysty
Areszt dla podejrzanego o kradzież i atak na policjantkę (zdjęcie ilustracyjne)
Ukradł piwa z palety, zaatakował ochroniarza i uderzył policjantkę
Zdarzenie w miejscowości Zielonka (Mazowieckie)
Dwie osoby nie żyją, trzecia walczy o życie. Policja zatrzymała kierowcę taksówki
Tragiczny wypadek w Zielonce
Uderzyli w zawracającą taksówkę, nie żyją. Nagranie mrozi krew
W wypadku ucierpiał kierujący hulajnogą (zdj. ilustracyjne)
Jechał hulajnogą, nie ustąpił pierwszeństwa, zderzył się z autem
Wypadek z udziałem busa
Bus na boku, 12 osób w szpitalu
Problemy z wodą w gminie Brwinów
Gmina się rozrasta, a wody brakuje. Urzędnicy zakazują podlewania ogródków
Katarzyna Kędra
Mężczyzna ukradł rower spod szkoły
Rower kradziony, rowerzysta pijany
Tak wyglądała tęcza na placu Zbawiciela
Tęcza nie wróci na Plac Zbawiciela
Klaudia Kamieniarz
27-latek był poszukiwany za udział w bójce
"Ruszył na funkcjonariuszy z pięściami, zaczął ich szarpać, wyzywać"
Kierowca uderzył w betonowe ogrodzenie
Uderzył w betonowe ogrodzenie, z auta odpadło koło
Taksówką wjechał w witrynę sklepu
19-latek wjechał taksówką w sklep
Praga Północ
Strefa kibica w Warszawie
Warszawa kibicuje Mai Chwalińskiej. Strefa kibica przed Pałacem Kultury
Śródmieście
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Pił wódkę w aucie. Śmiertelnie potrącił znajomą swojej byłej partnerki
Klaudia Kamieniarz
Areszt dla podejrzanego o atak na małoletniego kibica (zdjęcie ilustracyjne)
Paczka z napisem "broń chemiczna". Nadawca aresztowany
Ursynów
Zderzenie auta osobowego z tramwajem
Kolizja przy wjeździe do siedziby ABW. Auto uderzyło w tramwaj
Mokotów
Potrącenie rowerzystki na Ursynowie
Potrącenie rowerzystki na Ursynowie. Kobieta trafiła do szpitala
Ursynów
Nightskating Warszawa
Biegacze, rolkarze, triatloniści na ulicach Warszawy
Śródmieście
Akt oskarżenia przeciwko żołnierzowi (zdj. ilustracyjne)
Przechodzień zaatakowany maczetą w głowę. Żołnierz oskarżony o usiłowanie zabójstwa
Klaudia Kamieniarz
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki