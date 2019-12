Zginął w pożarze na placu z choinkami. "Źródło ognia powstało w aucie"

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci młodego mężczyzny, którego ciało odnaleziono po pożarze auta w Milanówku. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że doszło do nieszczęśliwego wypadku.

W nocy z niedzieli na poniedziałek strażacy zostali wezwani do pożaru samochodu zaparkowanego na placu przy ulicy Królewskiej, gdzie sprzedawane były choinki. Gdy dotarli na miejsce, zastali "pojazd cały w ogniu". Po opanowaniu sytuacji, wewnątrz odkryli ciało mężczyzny.

- Prokurator wszczął śledztwo w kierunku czynu z artykułu 155 paragraf jeden kodeksu karnego, a więc nieumyślnego spowodowania śmierci pokrzywdzonego. Jest to przyjęta na tym etapie kwalifikacja robocza, umożliwiająca pełne ustalenie okoliczności zdarzenia - informuje Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Tożsamość zmarłego

Jak relacjonował w poniedziałek Krzysztof Tryniszewski z grodziskiej straży pożarnej, zwęglone ciało mężczyzny leżało na tylnej kanapie auta. Śledczym udało się ustalić tożsamość ofiary. Ale: - Ustalenia będą jeszcze wymagały weryfikacji poprzez opinię biegłego z zakresu genetyki - zastrzega Łapczyński. - Pokrzywdzony to 25-letni mężczyzna - dodaje.

Prokurator zlecił już sekcję zwłok, by dowiedzieć się w jaki sposób doszło do śmierci 25-latka. Przyczynę i okoliczności pożaru ma określić w opinii biegły z zakresu pożarnictwa. W poniedziałek przeprowadził on oględziny na miejscu zdarzenia.