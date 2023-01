Z kościoła zniknęła kasetka na datki. Podejrzanego rozpoznał dzielnicowy

W kościele ktoś wyrwał z mocowania metalową kasetkę na datki i zabrał pieniądze. Kilka godzin później podejrzany o kradzież był już za kratami. Dzielnicowy rozpoznał go bowiem na nagraniu z kościelnego monitoringu.

W niedzielę, 1 stycznia, po godzinie 17 garwolińscy policjanci zostali powiadomieni przez proboszcza parafii Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Żelechowie o kradzieży w kościele. Sprawca w bocznym przedsionku wyrwał zamocowaną do drewnianej szafki metalową kasetkę na datki za czasopisma.

Kradzież została nagrana

- Kryminalni we współpracy z policjantami z miejscowego posterunku, zabezpieczyli monitoring, na którym został zarejestrowany wizerunek sprawcy - poinformowała mł. asp. Małgorzata Pychner z garwolińskiej policji. - Nagranie analizował również dzielnicowy z posterunku w Żelechowie i to on od razu rozpoznał mieszkańca swojego rejonu służbowego. Okazało się, że związek z włamaniem i kradzieżą może mieć 36-latek z powiatu garwolińskiego - dodała.