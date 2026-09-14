Okolice Kadeci salutowali staroście. "Misiewiczostwo na najwyższym poziomie" Klaudia Kamieniarz |

Defilada klas mundurowych w Krakowie (materiał archiwalny) Źródło wideo: Renata Kijowska | Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Starosta Iwona Kurowska/TikTok

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Uczniowie klas mundurowych z Liceum Ogólnokształcącego im. Lelewela w Żelechowie odebrali przed weekendem awanse na kolejne stopnie. Placówka prowadzi klasy o profilu policyjno-wojskowym i pożarniczym. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele służb i lokalnych władz. Wśród zaproszonych gości znalazła się starosta garwolińska Iwona Kurowska, wywodząca się z Prawa i Sprawiedliwości.

Starosta opublikowała obszerną relację z wydarzenia w mediach społecznościowych. Na jednym z nagrań pokazała moment, gdy po uroczystej defiladzie dokonała przeglądu pododdziałów kadetów. Gdy przechodziła przed ustawionymi w szyku uczniami, w tle rozbrzmiewały dźwięki "Marszu Generalskiego".

Następnie starosta zwróciła się do nich słowami: "czołem kadeci!". Uczniowie odpowiedzieli jej: "czołem pani starosto!".

"Kuriozalna scenka"

Nagranie szybko wychwycili politycy różnych ugrupowań. Skomentował je między innymi Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej. "Czołem! Wielkiej pisowskiej staroście garwolińskiej!" - napisał w serwisie X.

Przebieg szkolnej uroczystości skrytykował poseł Bartłomiej Pejo z Konfederacji, określając całą sytuację "politycznym teatrzykiem".

"Minister obrony z Temu inspirowana Sobkowiak-Czarnecką? Kuriozalna scenka z udziałem starosty powiatu garwolińskiego i uczniów klasy mundurowej" - ocenił Pejo. "Tylko kto wpadł na pomysł, żeby takie 'czapkowanie' przed starostą publikować w internecie?" - zastanawiał się.

Poseł stowarzyszenia Rozwój Plus Paweł Jabłoński ocenił nagranie jako "wybitne". Uszczypliwie odniósł się też przy okazji do wiceminister obrony narodowej. "Trzeba przyznać, że spektakularna pani minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ma poważną konkurencję" - napisał w serwisie X.

😳🤯 Wybitne... Trzeba przyznać, że spektakularna pani minister @magdasobkowiak ma poważną konkurencję. https://t.co/wNiloAiykT — 🇵🇱 Paweł Jabłoński (@paweljablonski_) September 12, 2026 Rozwiń

"Pani starosta z PiS. Misiewiczostwo na najwyższym poziomie" - stwierdził minister energii Miłosz Motyka (Polskie Stronnictwo Ludowe). Dopatrzył się w tej sytuacji analogii do wydarzeń z udziałem rzecznika MON Bartłomieja Misiewicza, któremu żołnierze salutowali podczas uroczystości państwowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Saluty dla Misiewicza. Nagranie z uroczystości w Żurawicy TVN24

"Powiatowy dowódca sił zbrojnych"

Krytyki wobec filmu nie szczędzili również internauci. Wśród komentarzy padały słowa o "obrazie dla ceremoniału wojskowego", złośliwi tytułowali starostę "powiatowym dowódcą sił zbrojnych".

"Nic tak nie podkreśla powagi urzędu starosty, jak traktowanie go jak prezydenta RP na defiladzie. Jeszcze trochę i przy następnym pasowaniu klas mundurowych wprowadzimy salwę honorową, dywan czerwony i hymn państwowy grany przy wjeździe samochodu służbowego starosty" - pisał jeden z użytkowników TikToka.