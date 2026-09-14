Kadeci salutowali staroście. "Misiewiczostwo na najwyższym poziomie"
Uczniowie klas mundurowych z Liceum Ogólnokształcącego im. Lelewela w Żelechowie odebrali przed weekendem awanse na kolejne stopnie. Placówka prowadzi klasy o profilu policyjno-wojskowym i pożarniczym. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele służb i lokalnych władz. Wśród zaproszonych gości znalazła się starosta garwolińska Iwona Kurowska, wywodząca się z Prawa i Sprawiedliwości.
Starosta opublikowała obszerną relację z wydarzenia w mediach społecznościowych. Na jednym z nagrań pokazała moment, gdy po uroczystej defiladzie dokonała przeglądu pododdziałów kadetów. Gdy przechodziła przed ustawionymi w szyku uczniami, w tle rozbrzmiewały dźwięki "Marszu Generalskiego".
Następnie starosta zwróciła się do nich słowami: "czołem kadeci!". Uczniowie odpowiedzieli jej: "czołem pani starosto!".
@user_iwona_kurowska
Szanowni Kadeci Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Żelechowie Polska Was potrzebuje Powiat Garwoliński Was potrzebuje 🇵🇱‼️ Waszej mądrości, odwagi, prawości🤍❤️ #solder #kadet #młodzież #poland♬ oryginalny dźwięk - Starosta Iwona Kurowska
"Kuriozalna scenka"
Nagranie szybko wychwycili politycy różnych ugrupowań. Skomentował je między innymi Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej. "Czołem! Wielkiej pisowskiej staroście garwolińskiej!" - napisał w serwisie X.
Przebieg szkolnej uroczystości skrytykował poseł Bartłomiej Pejo z Konfederacji, określając całą sytuację "politycznym teatrzykiem".
"Minister obrony z Temu inspirowana Sobkowiak-Czarnecką? Kuriozalna scenka z udziałem starosty powiatu garwolińskiego i uczniów klasy mundurowej" - ocenił Pejo. "Tylko kto wpadł na pomysł, żeby takie 'czapkowanie' przed starostą publikować w internecie?" - zastanawiał się.
Poseł stowarzyszenia Rozwój Plus Paweł Jabłoński ocenił nagranie jako "wybitne". Uszczypliwie odniósł się też przy okazji do wiceminister obrony narodowej. "Trzeba przyznać, że spektakularna pani minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ma poważną konkurencję" - napisał w serwisie X.
"Pani starosta z PiS. Misiewiczostwo na najwyższym poziomie" - stwierdził minister energii Miłosz Motyka (Polskie Stronnictwo Ludowe). Dopatrzył się w tej sytuacji analogii do wydarzeń z udziałem rzecznika MON Bartłomieja Misiewicza, któremu żołnierze salutowali podczas uroczystości państwowych.
"Powiatowy dowódca sił zbrojnych"
Krytyki wobec filmu nie szczędzili również internauci. Wśród komentarzy padały słowa o "obrazie dla ceremoniału wojskowego", złośliwi tytułowali starostę "powiatowym dowódcą sił zbrojnych".
"Nic tak nie podkreśla powagi urzędu starosty, jak traktowanie go jak prezydenta RP na defiladzie. Jeszcze trochę i przy następnym pasowaniu klas mundurowych wprowadzimy salwę honorową, dywan czerwony i hymn państwowy grany przy wjeździe samochodu służbowego starosty" - pisał jeden z użytkowników TikToka.