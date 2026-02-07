Logo TVN Warszawa
Pędził autem po zamarzniętym zalewie. Nagranie

Autem po Zalewie Zegrzyńskim
Autem po Zalewie Zegrzyńskim
Źródło: Anna/Kontakt24
Mimo dodatniej temperatury kierowca sporego samochodu osobowego wjechał na Zalew Zegrzyński i jeździł po nim z dużą prędkością. Policja ostrzega przed takim zachowaniem.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na nagraniu, które otrzymaliśmy na Kontakt24, widać, jak samochód pędzi z dużą prędkością po tafli zalewu. „Na wysokości zespołu pałacowego w Zegrzu, przy temperaturze powietrza powyżej 0 stopni, jakiś kierowca robił wycieczki po zamarzniętym Zalewie Zegrzyńskim" - napisała autorka filmu.

Widać tylko kilkanaście sekund jazdy, nie wiadomo, jak długo trwała niebezpieczna zabawa.

Według danych IMGW w sobotę - samochód został nagrany tego dnia około godziny 14 - temperatura odczuwalna w Zegrzu była nieco poniżej zera, ale faktycznie termometry pokazywały niecały jeden stopień.

Policja ostrzega

Oficer prasowy legionowskiej straży pożarnej przekazał, że strażacy nie mieli zgłoszenia dotyczącego kierowcy na zalewie.

Próbowaliśmy skontaktować z policją w Legionowie, jednak nie udało nam się zapytać o tę sytuację. Na stronie głównej Polskiej Policji znajduje się ostrzeżenie przed wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne.

„Zimą zamarznięte stawy, jeziora i rzeki często sprawiają wrażenie bezpiecznych. Należy jednak pamiętać, że naturalne zbiorniki wodne nigdy nie zamarzają równomiernie. Grubość lodu może zmieniać się nawet na niewielkiej powierzchni, a szczególnie niebezpieczne są rzeki, kanały, okolice mostów, pomostów oraz ujścia cieków wodnych” - czytamy w komunikacie.

Opracowała Anna Winiarska /tok

Źródło: tvn24.pl / Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Anna/Kontakt24

