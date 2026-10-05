Zderzenie z ciężarówką na obwodnicy Góry Kalwarii
Jak przekazał nam sekcyjny Patryk Misiek z piaseczyńskiej straży pożarnej, zgłoszenie wpłynęło o godzinie 14.20.
- Zderzyły się dwa pojazdy: ciężarowy i osobowy. Gdy strażacy przyjechali na miejsce, obaj kierujący znajdowali się poza pojazdami. Nie ma osób poszkodowanych. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Kołbieli - przekazał nam strażak.
Uczestnikom kolizji pomagały dwa zastępy strażackie.
Oficer prasowy policji w Piasecznie podkomisarz Magdalena Gąsowska doprecyzowała, że w zdarzeniu brały udział ciężarowy Mercedes i osobowy Opel. - 88-latek kierujący autem osobowym zatrzymał się na pasie awaryjnym i rozłożył trójkąt. W jego samochód uderzył kierujący Mercedesem 68-latek. Kierowcy byli trzeźwi, mają uprawnienia do kierowania. Na miejscu nie ma utrudnień - podała policjantka po godzinie 16.