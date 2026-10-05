Okolice Zderzenie z ciężarówką na obwodnicy Góry Kalwarii Oprac. Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl

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Jak przekazał nam sekcyjny Patryk Misiek z piaseczyńskiej straży pożarnej, zgłoszenie wpłynęło o godzinie 14.20.

- Zderzyły się dwa pojazdy: ciężarowy i osobowy. Gdy strażacy przyjechali na miejsce, obaj kierujący znajdowali się poza pojazdami. Nie ma osób poszkodowanych. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Kołbieli - przekazał nam strażak.

Uczestnikom kolizji pomagały dwa zastępy strażackie.

Oficer prasowy policji w Piasecznie podkomisarz Magdalena Gąsowska doprecyzowała, że w zdarzeniu brały udział ciężarowy Mercedes i osobowy Opel. - 88-latek kierujący autem osobowym zatrzymał się na pasie awaryjnym i rozłożył trójkąt. W jego samochód uderzył kierujący Mercedesem 68-latek. Kierowcy byli trzeźwi, mają uprawnienia do kierowania. Na miejscu nie ma utrudnień - podała policjantka po godzinie 16.

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