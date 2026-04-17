Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Bus w rowie, sześć kobiet w szpitalu

|
Wypadek w miejscowości Zbyszyno
Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim (woj. mazowieckie)
Źródło: Google Maps
Do poważnego w skutkach wypadku doszło w nocy z czwartku na piątek w miejscowości Zbyszyno niedaleko Płońska (Mazowieckie). Bus rozwożący do domu pracowników zjechał do rowu. Sześć pasażerek zostało zabranych do szpitala.

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Płońsku, do wypadku doszło około godziny 0.30, w rejonie miejscowości Zbyszyno. Busem marki Iveco kierował 63-letni mieszkaniec powiatu płońskiego, a podróżowało nim łącznie 16 osób. Rozwożono je z pracy do domów.

"W trakcie jazdy bus zjechał do rowu i przewrócił się na bok. Sześć kobiet z obrażeniami ciała zostało przetransportowanych do szpitali w Ciechanowie, Sochaczewie, Płońsku, Płocku i Warszawie, w tym jedna z nich została zabrana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" - przekazała policja.

"Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby. Policjanci zabezpieczali teren zdarzenia, a grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki wykonywała oględziny i dokumentację fotograficzną. Wyjaśniane są przyczyny i okoliczności tego zdarzenia" - poinformowała płońska komenda.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Płońsk

Udostępnij:
Tagi:
Wypadki
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Monster truck w centrum Warszawy
Nietypowe auto w centrum Warszawy. Po policyjnej kontroli odjechało na lawecie
Mężczyzna poszukiwany listem gończym został zatrzymany
Był poszukiwany. Policjanci zatrzymali go w pracy
Okolice
Policyjna akcja na Mokotowie
Zlikwidowali nielegalne salony gier
Bielany
Miasto kupiło Zajazd Napoleoński
Radni się zgodzili, miasto kupi Zajazd Napoleoński
Wawer
Wypadek w Mszczonowie
Pijany kierowca rażąco przekroczył prędkość. Zginął pasażer
Okolice
Dzwony z dzwonnicy w wyniku pożaru i akcji pożarniczej zostały uszkodzone i według specjalistów nie będą już dzwonić
Dzwonnica spłonęła, dzwony trafiły do rejestru zabytków
Praga Południe
Remont "Grubej Kaśki"
"Gruba Kaśka" przechodzi metamorfozę. Pod okiem konserwatora i ornitologa
Prokuratura ujawnia kluczowe ustalenia w sprawie byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa
Nagrały nagą podopieczną. Trzy osoby z wyrokami
Okolice
Jechali kupić nowy samochód (zdjęcie ilustracyjne)
Żaden nie powinien kierować, ojciec i syn jechali kupić auto
Okolice
Dachowanie na Kruczkowskiego
Dachowanie pod Mostem Poniatowskiego. Dwie osoby w szpitalu
Zarzuty za "lewe" faktury (zdj. ilustracyjne)
Faktury z podmienionym numerem konta wysłane z firmowej skrzynki
Okolice
40-latek został zatrzymany
Liczyli się tym, że może użyć broni. Ściągnęli kontrterrorystów
Okolice
Maciej Binkowski
Ruch Narodowy ma przedstawiciela w Radzie Warszawy. Odszedł z PiS
Policja (zdjęcie ilustracyjne), taśma, radiowóz
Wędkarz zauważył zwłoki w rzece
Okolice
Wypadek w Łomiankach
Trzecia ofiara wypadku. W nocy zmarł 20-latek
Okolice
Wypadek na strzelnicy (zdj. ilustracyjne)
Żołnierz na strzelnicy postrzelił funkcjonariusza Służby Więziennej
Okolice
Protest w obronie topoli
Zebrali się, by bronić wyjątkowego drzewa
Praga Południe
Stacja kolejowa w Otwocku
Od soboty duże zmiany w Radości i Falenicy
Okolice
Policja rozbiła gang zajmujący się przestępczością samochodową
Kradzieże aut, wyłudzenia. Mieli nawet swojego "kaskadera"
Okolice
Pożar autobusu w Wawrze
Miejski autobus stanął w ogniu
Wawer
Kobieta została potrącona na przejściu dla pieszych (zdjęcie ilustracyjne)
Jeden kierowca przepuścił, drugi uderzył. Dramatyczny finał
Okolice
Renowacja kaplicy na wolskim cmentarzu prawosławnym
Bogurodzica, cherubiny i anioły. Nikt nie wiedział, co jest pod tynkiem
Wola
Mężczyznę rozpoznał dyżurny
Dachowanie, ucieczka i niespodziewana wizyta na komendzie. Tak wpadł 24-latek
Okolice
Protest przeciwko odłowowi dzików
Protest pod oknami Trzaskowskiego. "Dzik jest dobry, ratusz zły"
Poszukiwany listem gończym został zatrzymany na lotnisku
Lotnisko, hala odlotów i kajdanki. Nieudana ucieczka do Holandii
Włochy
Potrącenie rowerzysty przed rosyjską ambasadą
Kurier potrącony przez samochód rosyjskiej ambasady
Mokotów
Przystanek autobusowy w tunelu Wisłostrady
Odcinkowy pomiar prędkości na Wisłostradzie
Dariusz Gałązka
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Brutalne zabójstwo 16-letniej Mai. Psychiatrzy przebadali Bartosza G.
Okolice
Wypadek w Łomiankach
Areszty po tragedii. Prokuratura o "przerzucaniu się odpowiedzialnością"
Okolice
Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie
Pili razem alkohol w garażu. Doszło do ataku nożem
Okolice
