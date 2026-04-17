Okolice Bus w rowie, sześć kobiet w szpitalu Oprac. Dariusz Gałązka |

Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim (woj. mazowieckie) Źródło: Google Maps

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Płońsku, do wypadku doszło około godziny 0.30, w rejonie miejscowości Zbyszyno. Busem marki Iveco kierował 63-letni mieszkaniec powiatu płońskiego, a podróżowało nim łącznie 16 osób. Rozwożono je z pracy do domów.

"W trakcie jazdy bus zjechał do rowu i przewrócił się na bok. Sześć kobiet z obrażeniami ciała zostało przetransportowanych do szpitali w Ciechanowie, Sochaczewie, Płońsku, Płocku i Warszawie, w tym jedna z nich została zabrana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" - przekazała policja.

"Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby. Policjanci zabezpieczali teren zdarzenia, a grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki wykonywała oględziny i dokumentację fotograficzną. Wyjaśniane są przyczyny i okoliczności tego zdarzenia" - poinformowała płońska komenda.

Wypadek w miejscowości Zbyszyno Źródło: Policja Płońsk