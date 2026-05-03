Wypadek z udziałem małego Fiata. Lądował śmigłowiec ratowniczy
W miejscowości Zawiszyn (woj. mazowieckie) zderzyły się dwa auta osobowe. Kierujący odnieśli obrażenia. Najciężej ranny został 70-letni kierowca małego Fiata.
Do wypadku doszło w sobotę około godziny 10 w miejscowości Zawiszyn w powiecie wołomińskim.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 70-letni kierowca Fiata 126p nie ustąpił pierwszeństwa 28-latce kierującej Volkswagenem. Doszło do zderzenia. Oboje kierujący zostali zabrani do szpitala. Kobieta po badaniach wróciła do domu. Kierowca Fiata cały czas przebywa w szpitalu - powiedział nam młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
Do najciężej rannego został zadysponowany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
