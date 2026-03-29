Uderzył w przyczepę z drewnem. Nie żyje 11-letnia dziewczynka

Do wypadku doszło w sobotę około godziny 18.30 w miejscowości Zawiszyn na terenie gminy Jadów. Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, w wyniku zderzenia pojazdu marki Audi i ciągnika rolniczego z przyczepą, jedna osoba poniosła śmierć.
- To 11-letnia pasażerka samochodu osobowego - przekazał nam młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Wydziału Komunikacji Społecznej KSP.
Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej, kilka załóg policji i pogotowia ratunkowego z powiatów wołomińskiego i węgrowskiego. Lądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Działania służb w miejscu wypadku trwały kilka godzin. W tym czasie droga krajowa numer 50 między Łochowem a Zawiszynem była zablokowana. Policja kierowała ruchem i prowadziła kierowców na objazdy.
