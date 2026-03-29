Uderzył w przyczepę z drewnem. Nie żyje 11-letnia dziewczynka

Jadów w powiecie wołomińskim na Mazowszu Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w sobotę około godziny 18.30 w miejscowości Zawiszyn na terenie gminy Jadów. Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, w wyniku zderzenia pojazdu marki Audi i ciągnika rolniczego z przyczepą, jedna osoba poniosła śmierć.

- To 11-letnia pasażerka samochodu osobowego - przekazał nam młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Wydziału Komunikacji Społecznej KSP.

🚨Uwaga❗️Duże utrudnienia w ruchu drogowym❗️



Droga jest… pic.twitter.com/36Q44dCG7r — Policja Warszawa (@Policja_KSP) March 28, 2026 Rozwiń

Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej, kilka załóg policji i pogotowia ratunkowego z powiatów wołomińskiego i węgrowskiego. Lądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Działania służb w miejscu wypadku trwały kilka godzin. W tym czasie droga krajowa numer 50 między Łochowem a Zawiszynem była zablokowana. Policja kierowała ruchem i prowadziła kierowców na objazdy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD