Zatrzymany na autostradzie. W aucie narkotyki warte 2,5 miliona

26 stycznia funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Terespolu i Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej na autostradzie A2 zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Peugeota 3008 z białoruskimi tablicami rejestracyjnymi. Chcieli sprawdzić legalność jego pochodzenia.
"W trakcie kontroli zdemontowali nadkole przednie prawe przedmiotowego samochodu i znaleźli pozafabrycznie zamontowaną skrytkę, zamkniętą metalową klapką. W środku było 40 woreczków foliowych z zawartością substancji krystalicznej. Wynik badania testerem narkotykowym wskazał, że to mefedron (4-MMC)" - informuje w komunikacie Bartłomiej Świderski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
W sumie w skrytce było ponad 40 kilogramów mefedronu, jego czarnorynkowa wartość wynosi ponad 2,5 miliona złotych.
Kierowca, 29-letni Ilya R., został zatrzymany.
Zarzuty i areszt
"28 stycznia przedstawił mu zarzut posiadania, wbrew przepisom ustawy, znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci mefedronu w ilości 41,8 kilograma brutto" - dodaje prokurator Świderski.
Ilya R. podczas przesłuchania nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
Sąd Rejonowy w Siedlcach, uwzględniając wniosek prokuratora, zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy.
Ilyi R. grozi do 10 lat więzienia.
Autorka/Autor: mg/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Lubelski Urząd Celno-Skarbowy