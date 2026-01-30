Logo TVN Warszawa
Okolice

Zatrzymany na autostradzie. W aucie narkotyki warte 2,5 miliona

Funkcjonariusze celno-skarbowi podczas kontroli (ilustracyjne)
Śledztwo w sprawie narkotyków prowadzi prokuratura w Siedlcach (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Funkcjonariusze celno-skarbowi i strażnicy graniczni na autostradzie A2 zatrzymali do kontroli drogowej auto z białoruskimi tablicami rejestracyjnymi. W skrytce znaleźli ponad 40 kilogramów mefedronu o czarnorynkowej wartości ponad 2,5 miliona złotych. Kierowca został zatrzymany.

26 stycznia funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Terespolu i Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej na autostradzie A2 zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Peugeota 3008 z białoruskimi tablicami rejestracyjnymi. Chcieli sprawdzić legalność jego pochodzenia.

"W trakcie kontroli zdemontowali nadkole przednie prawe przedmiotowego samochodu i znaleźli pozafabrycznie zamontowaną skrytkę, zamkniętą metalową klapką. W środku było 40 woreczków foliowych z zawartością substancji krystalicznej. Wynik badania testerem narkotykowym wskazał, że to mefedron (4-MMC)" - informuje w komunikacie Bartłomiej Świderski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

W sumie w skrytce było ponad 40 kilogramów mefedronu, jego czarnorynkowa wartość wynosi ponad 2,5 miliona złotych.

Kierowca, 29-letni Ilya R., został zatrzymany.

Zarzuty i areszt

"28 stycznia przedstawił mu zarzut posiadania, wbrew przepisom ustawy, znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci mefedronu w ilości 41,8 kilograma brutto" - dodaje prokurator Świderski.

Ilya R. podczas przesłuchania nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.

Sąd Rejonowy w Siedlcach, uwzględniając wniosek prokuratora, zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Ilyi R. grozi do 10 lat więzienia.

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Lubelski Urząd Celno-Skarbowy

