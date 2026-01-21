Logo TVN Warszawa
Wypadł z drogi, przejechał kilkadziesiąt metrów i uderzył w drzewo

Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim (woj. mazowieckie)
Do groźnego wypadku doszło na drodze krajowej numer 62. Kierowca osobowego auta wypadł z jezdni i po przejechaniu kilkudziesięciu metrów uderzył w drzewo. Trafił do szpitala.

Do zdarzenia z udziałem samochodu osobowego marki Alfa Romeo doszło w środę, 21 stycznia, przed godziną 16 na drodze krajowej nr 62, w rejonie miejscowości Zarębin.

Źródło: Policja Płońsk

"Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem 35-letni mieszkaniec powiatu płońskiego, na łuku drogi stracił panowanie nad autem. Samochód zjechał z jezdni, przejechał kilkadziesiąt metrów i uderzył w drzewo" - podała w komunikacie policja z Płońska.

Źródło: Policja Płońsk

Kierowca został przetransportowany do szpitala na badania.

Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Bezpieczna prędkość to nie tylko ta zgodna z przepisami, ale przede wszystkim taka, która uwzględnia stan nawierzchni, widoczność oraz własne możliwości. Podczas prowadzenia pojazdu skupmy się wyłącznie na drodze i unikajmy czynności, które mogą rozpraszać uwagę. Ostrożność i rozwaga mają realny wpływ na bezpieczeństwo nas wszystkich.
Policja
OGLĄDAJ: TVN24 HD
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl/KPP Płońsk

Źródło zdjęcia głównego: Policja Płońsk

WypadkiDrogi w PolscePłońskPolicja
