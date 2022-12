Zaniedbane, wychudzone i przestraszone. Odebrali cztery psy

czytaj dalej

Podczas włamania do jednego ze sklepów na Woli skradziono alkohol. Policjanci odnaleźli domniemanego sprawcę dzięki śladom krwi pozostawionym na śniegu. Doprowadziły ich one do budynku, gdzie ukrył się 28-latek. Według śledczych, mężczyzna miał w przeszłości związek z innymi kradzieżami. Prokuratura przedstawiła mu łącznie cztery zarzuty. Najbliższe miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.