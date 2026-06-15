Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Próbował potrącić quadem policjanta, ukrył się za kominem

|
Próbował potrącić policjanta quadem (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim (woj. mazowieckie)
Źródło wideo: Google Maps
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Podczas policyjnej interwencji pod Płońskiem (Mazowieckie) 46-latek na quadzie próbował potrącić funkcjonariusza. Po zatrzymaniu usłyszał zarzut. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia.

Do opisywanego przez płońską policję zdarzenia doszło w piątek w gminie Załuski. Działający na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Płocku, mieli przeszukać posesję 46-latka.

Gdy policjanci przyjechali na miejsce, zauważyli 46-letniego mężczyznę siedzącego na quadzie. Funkcjonariusze wysiedli z radiowozu i podeszli w jego kierunku. Jeden z nich okazał legitymację służbową oraz poinformował, że są policjantami.

Jechał quadem wprost na policjanta

"Mężczyzna uruchomił pojazd i zaczął uciekać z miejsca, ignorując wydawane przez funkcjonariuszy polecenia do zatrzymania. Gdy policjanci zablokowali drogę ucieczki, 46-latek zawrócił i skierował quada w stronę jednego z kryminalnych" - opisuje w komunikacie nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

"Funkcjonariusz, który znajdował się na końcu utwardzonej ścieżki, dawał wyraźne sygnały do zatrzymania pojazdu. Kierujący nie reagował, zwiększył prędkość i jechał wprost na policjanta. Ten w ostatniej chwili odskoczył, unikając potrącenia" - wskazała.

Obezwładnienie, zatrzymanie, przeszukanie

Następnie mężczyzna wjechał na teren swojej posesji, porzucił pojazd i próbował ukryć się przed funkcjonariuszami. Policjanci odnaleźli 46-latka na poddaszu jednego z budynków, schował się za kominem. Jak podano, mężczyzna był agresywny. Został obezwładniony i zatrzymany.

"Podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez 46-latka, policjanci zabezpieczyli urządzenia służące do otwierania zamków. Mężczyzna oświadczył, że nie wie, skąd przedmiot znalazł się w jego pokoju" - zrelacjonowała Drężek-Zmysłowska.

Grozi mu nawet 10 lat więzienia

Zatrzymany trafił do komendy, później został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Płocku, gdzie usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania obowiązków służbowych, w celu zmuszenia go do odstąpienia od zatrzymania. Zgodnie z Kodeksem karnym za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego grozi do 10 lat więzienia.

46-latek został objęty policyjnym dozorem. Został zobowiązany do informowania o planowanych wyjazdach trwających dłużej niż tydzień.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 12 min
Mamy temat - zdjęcie Żebrowskiej
Zdjęcie Żebrowskiej i fala oburzenia. "Sygnał, że za mało się o tym mówi"
TVN24
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
AdobeStock_145743115
Od karpia po baterię, czyli nagłe przypadki w święta. Te domowe sposoby nie pomogą
Piotr Wójcik
Udostępnij:
Tagi:
Przestępczość w WarszawiePolicjaPłońsk
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Bazgroły na bloku w Ostrołęce
Pobazgrane elewacje 11 bloków. Policja zatrzymała 15-latków
Okolice
Podejrzany o zabójstwo Mai
Zabójstwo 16-letniej Mai. Psychiatrzy zbadali Bartosza G. i wydali opinię
Okolice
Warszawski Szpital Południowy
Kontrola w szpitalu lekarza radnego i decyzja Naczelnej Izby Lekarskiej
Klaudia Kamieniarz
Sąd Okręgowy w Ostrołęce skazał Andriego I. na 25 lat więzienia (zdjęcie ilustracyjne)
10 ciosów głośnikiem. Ojciec nie żyje, syn skazany
Okolice
Sprawca próbował ukraść królika (zdjęcie ilustracyjne)
Badali sprawę kradzieży elektronarzędzi, znaleźli królika
Okolice
Strażnicy graniczni kontrolowali cudzoziemców
Fikcyjne firmy i pracownicze wizy dla obcokrajowców
Okolice
Wypadek na Okuniewskiej
Jedno auto stoi w poprzek drogi, drugie w rowie. Trzy osoby w szpitalu
Wesoła
Śmiertelny wypadek w miejscowości Nowa Mała Wieś
Zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. Kierująca nie żyje
Okolice
Jechali kupić nowy samochód (zdjęcie ilustracyjne)
Myślała, że ktoś ukradł jej auto. Zagadkę jego zniknięcia rozwiązali policjanci
Okolice
W puszkach z mandarynkami była też marihuana
Narkotyki w świecach zapachowych i puszkach z mandarynkami
Włochy
Zielone skwery na Pradze-Północ
Tylko do północy, ostatni dzień głosowania
Śródmieście
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Alkohol, złamane zakazy i groźby
Okolice
Zaatakował kierowcę taksówki
Zaatakował taksówkarza, jest w rękach policji. "Zero tolerancji"
Śródmieście
Wypadek pod Mińskiem Mazowieckim
Silny wiatr, obfity deszcz, tragiczny wypadek
Okolice
Zdarzenie w Warszawie
Zaparkowany samochód, w środku... koń i gołębie. Właściciel z zarzutami
Wola
Akcja służb wymierzona w hazard
231 funkcjonariuszy w akcji. Zatrzymano 22 osoby
Okolice
Warszawscy uczniowie zbierają na onkologię dziecięcą (zdj. ilustracyjne
Licealiści organizują festiwal rapowy. Zbierają na onkologię dziecięcą
Ochota
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
"Zapomniał" o zakazie. Był na osiem lat, kończy się za rok
Okolice
25. Parada Równości
"Parada jest taka sama jak Warszawa - otwarta, tolerancyjna i różnorodna"
Śródmieście
Mężczyzna udostępnił dane do konta (zdjęcie ilustracyjne)
Wydał wszystkie oszczędności, zaciągnął kredyty
Okolice
Zabrał opakowania papieru toaletowego
Sprzed sklepu zabrał 1800 rolek papieru toaletowego
Okolice
Średnie wynagrodzenie wyraźnie wzrosło
Sprzedał bilet, którego nie miał. Pieniądze wydał w grach online
Okolice
Ciężarówka uderzyła w bariery na S17
"Zasnął za kierownicą", uderzył w bariery na S17
Okolice
52-latka w areszcie spędzi 181 dni
Została skazana za ukrywanie majątku, w areszcie spędzi 181 dni
Bielany
W Oparach Absurdu ma zniknąć z obecnej lokalizacji
Kamienica się rozpada, wszystkich wysiedlają. "Nie chcemy odchodzić"
Katarzyna Kędra
Parady Równości 2025 w Warszawie
Po co są parady równości? "Upominamy się o nasze prawa"
Tomasz-Marcin Wrona
Kierowca tłumaczył, że pociągu nie zauważył
Tłumaczył, że nie zauważył pociągu
Okolice
W opuszczonym samochodzie znajdowała się torba wypełniona narkotykami
Tajemnica porzuconego auta
Targówek
Ulica Mickiewicza zostanie przebudowana
Główna arteria Żoliborza do przebudowy
Żoliborz
Pożar busa na POW
Pożar busa na S2, zamknięty tunel i 10 kilometrów korka
Ursynów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki