Okolice Próbował potrącić quadem policjanta, ukrył się za kominem Oprac. Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim (woj. mazowieckie) Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do opisywanego przez płońską policję zdarzenia doszło w piątek w gminie Załuski. Działający na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Płocku, mieli przeszukać posesję 46-latka.

Gdy policjanci przyjechali na miejsce, zauważyli 46-letniego mężczyznę siedzącego na quadzie. Funkcjonariusze wysiedli z radiowozu i podeszli w jego kierunku. Jeden z nich okazał legitymację służbową oraz poinformował, że są policjantami.

Jechał quadem wprost na policjanta

"Mężczyzna uruchomił pojazd i zaczął uciekać z miejsca, ignorując wydawane przez funkcjonariuszy polecenia do zatrzymania. Gdy policjanci zablokowali drogę ucieczki, 46-latek zawrócił i skierował quada w stronę jednego z kryminalnych" - opisuje w komunikacie nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

"Funkcjonariusz, który znajdował się na końcu utwardzonej ścieżki, dawał wyraźne sygnały do zatrzymania pojazdu. Kierujący nie reagował, zwiększył prędkość i jechał wprost na policjanta. Ten w ostatniej chwili odskoczył, unikając potrącenia" - wskazała.

Obezwładnienie, zatrzymanie, przeszukanie

Następnie mężczyzna wjechał na teren swojej posesji, porzucił pojazd i próbował ukryć się przed funkcjonariuszami. Policjanci odnaleźli 46-latka na poddaszu jednego z budynków, schował się za kominem. Jak podano, mężczyzna był agresywny. Został obezwładniony i zatrzymany.

"Podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez 46-latka, policjanci zabezpieczyli urządzenia służące do otwierania zamków. Mężczyzna oświadczył, że nie wie, skąd przedmiot znalazł się w jego pokoju" - zrelacjonowała Drężek-Zmysłowska.

Grozi mu nawet 10 lat więzienia

Zatrzymany trafił do komendy, później został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Płocku, gdzie usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania obowiązków służbowych, w celu zmuszenia go do odstąpienia od zatrzymania. Zgodnie z Kodeksem karnym za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego grozi do 10 lat więzienia.

46-latek został objęty policyjnym dozorem. Został zobowiązany do informowania o planowanych wyjazdach trwających dłużej niż tydzień.

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