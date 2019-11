Śmigłowiec LPR wracał z misji, gdy ktoś oślepił załogę laserem. Ucierpiał ratownik

Nieopodal Warszawy ktoś oślepił laserem Załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wiązka światła trafiła w twarz ratownika medycznego siedzącego obok pilotki. Dzięki jej natychmiastowej reakcji, śmigłowiec bezpiecznie powrócił do bazy.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w sobotę około godziny 17. Śmigłowiec LPR był w drodze powrotnej z misji. Znajdował się na północny-wschód od Warszawy, nad powiatem wołomińskim, gdy jego załoga została oślepiona.

- Osoba, które świeciła laserem trafiła w twarz ratownika medycznego, który siedział z przodu z pilotem - relacjonuje w rozmowie z tvnwarszawa.pl Katarzyna Gawełda z LPR. - Pilot natychmiast po zauważeniu wiązki lasera, obróciła śmigłowiec i zmieniła kierunek lotu. Tak wyglądają nasze procedury na wypadek takich sytuacji. Załodze udało się bezpiecznie wrócić do bazy - dodaje.

Zaznacza też, że ratownik medyczny przez pewien czas nie czuł się najlepiej. - Widział poświatę i powidoki, cierpiał na zaburzenia widzenia. Te dolegliwości, na szczęście, przeszły samoistnie - mówi Gawełda.

LPR zamierza zgłosić sprawę na policję. Zostanie również powołana wewnętrzna komisja, która wyjaśni okoliczności sobotniego zdarzenia.

Kolejny taki incydent

To nie pierwszy raz, kiedy załoga LPR została oślepiona światłem lasera. We wrześniu, w okolicy Starych Babic wiązka światła trafiła w twarz doktora Mariusza Mioduskiego. Lekarz doznał uszkodzenia w lewym oku, na prawe również źle widział. Jak przekazała nam Gawełda, mężczyzna do tej pory nie wrócił do pracy na pokładzie śmigłowców.

Eksperci takie zabawy laserem komentują krótko i ostro. - To jest tak, jakby w ciemności ktoś nagle zapalił ostre światło. To można tylko nazwać jednym słowem: kretynizm - mówił we wrześniu Cezary Orzech, rzecznik prasowy Katowice Airport.

Oślepiony personel medyczny nie będzie mógł udzielić pomocy pacjentowi. Skutkiem może być nie tylko nieodwracalna utrata wzroku, może również dojść do katastrofy śmigłowca. Gdyby laser oślepił pilota, nietrudno o to, by stracił on panowanie nad maszyną. W przypadku jej rozbicia, ofiarami wypadku mogą stać się również osoby na ziemi.

"Laser to nie zabawka"

Urząd Lotnictwa Cywilnego prowadzi kampanię społeczną "Laser to nie zabawka" i przestrzega przed bezmyślnym używaniem takich gadżetów.

- Są osoby, które mają świadomość tego co robią i używają laserów z premedytacją. Niestety jest też rzesza osób, które nie zdają sobie sprawy z tego, że jego wiązka może kogokolwiek oślepić - zaznacza Gawełda.

W ramach kampanii przygotowany został spot uświadamiający, jakie są konsekwencje takiego zachowania. Prawo lotnicze zabrania bowiem emitowania wiązki lasera w kierunku statku powietrznego. Za oślepienie załogi i sprowadzenie zagrożenia w ruchu powietrznym grozi grzywna i kara więzienia od roku do 10 lat, a w szczególnych przypadkach - nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Lekarz LPR-u oślepiony laserem Dostał laserem w oczy TVN24 wideo 2 / 3 Dostał laserem w oczy TVN24 Eksperci o zabawach laserem TVN24 Powiadomiono policję o zajściu TVN24

Tak wygląda wiązka lasera oślepiająca pilota samolotu Po oburzającym incydencie oślepiania laserem warszawskiej załogi śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, dwoje fotografów postanowiło podzielić swoimi, podobnymi doświadczeniami "z powietrza". W trakcie nocnych zdjęć do albumu obrazującego Polskę z lotu ptaka ktoś próbował oślepić także ich, co uwiecznili na serii fotografii.

