11-latek reanimowany na basenie. "W pewnym momencie dosłownie zassało go pod wodę". Są zarzuty

Do wypadku doszło w sierpniu ubiegłego roku. Jak informowaliśmy, chłopiec trafił do szpitala po tym, jak jego noga utknęła w basenie na terenie parku wodnego. Przez kilka minut dziecko przebywało pod wodą, później było reanimowane. W sprawie wypadku postępowanie prowadziła prokuratura, powołani zostali biegli. Teraz Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie, poinformowała nas o wynikach śledztwa.

Zarzuty

Jak przekazała rzeczniczka, Prokuratura Rejonowa w Piasecznie, 9 czerwca 2021 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Piasecznie akt oskarżenia przeciwko Rafałowi K., zarządcy basenu. - Został oskarżony o to, że w dniu 22 sierpnia 2020 r. na terenie parku wodnego w Zalesiu Górnym jako dzierżawca i zarządca obiektu nie zabezpieczył go prawidłowo (sposób montażu oraz brak zabezpieczenia rury), przez co naraził osoby przebywające na terenie basenu na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - powiedziała Skrzyniarz.