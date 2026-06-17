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Okolice

Samochód stał na środku jezdni, kierowca spał. "Twierdził, że nie wie, jak się tam znalazł"

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Policja zatrzymała pijanego kierowcę BMW
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Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: Policja Piaseczno
Policja z Piaseczna (Mazowieckie) interweniowała wobec kierowcy samochodu, który zatrzymał się na środku jezdni. Funkcjonariusze, zanim przystąpili do legitymowania, musieli go obudzić. Mężczyzna był pijany i nie posiadał prawa jazdy.

Oficer dyżurny piaseczyńskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego kierującego, który zatrzymał się na ul. Wiekowej Sosny w Zalesiu Górnym.

Przerwana drzemka

"Po dotarciu pod wskazany adres policjanci zauważyli stojący na środku jezdni samochód marki BMW. Wewnątrz niego, za kierownicą, znajdował się 32-letni mężczyzna, który spał. Funkcjonariusze przerwali drzemkę i sprawdzili stan trzeźwości kierowcy. Badanie alkomatem wykazało, że miał on w organizmie blisko dwa promile alkoholu" - poinformowała podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

To jednak nie był koniec problemów 32-latka. Okazało się, że mężczyzna nie ma prawa jazdy. Cofnięto mu je w 2025 roku w związku z przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów karnych.

Policja zatrzymała pijanego kierowcę BMW
Policja zatrzymała pijanego kierowcę BMW
Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno

32-latek groził policjantom

"Mężczyzna nie był w stanie wyjaśnić funkcjonariuszom, gdzie się znajduje ani dlaczego zatrzymał się na środku jezdni. Twierdził, że nie wie, w jaki sposób znalazł się w tym miejscu, ale z całą pewnością autem nie jechał. Gdy usłyszał, że zostaje zatrzymany, zaczął zachowywać się agresywnie, znieważać interweniujących policjantów oraz grozić im pozbawieniem życia i zdrowia. 32-latek trafił do policyjnej celi, a jego samochód został zabezpieczony na policyjnym parkingu depozytowym" - wyjaśniła podkomisarz Gąsowska.

Następnego dnia mężczyzna usłyszał zarzuty karne dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz pomimo cofniętych uprawnień, a także gróźb i znieważenia funkcjonariuszy publicznych podczas wykonywania obowiązków służbowych. 32-latkowi grozi do trzech lat więzienia.

Policja zatrzymała pijanego kierowcę BMW
Policja zatrzymała pijanego kierowcę BMW
Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaAlkohol
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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