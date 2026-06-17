Samochód stał na środku jezdni, kierowca spał. "Twierdził, że nie wie, jak się tam znalazł"
Oficer dyżurny piaseczyńskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego kierującego, który zatrzymał się na ul. Wiekowej Sosny w Zalesiu Górnym.
Przerwana drzemka
"Po dotarciu pod wskazany adres policjanci zauważyli stojący na środku jezdni samochód marki BMW. Wewnątrz niego, za kierownicą, znajdował się 32-letni mężczyzna, który spał. Funkcjonariusze przerwali drzemkę i sprawdzili stan trzeźwości kierowcy. Badanie alkomatem wykazało, że miał on w organizmie blisko dwa promile alkoholu" - poinformowała podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
To jednak nie był koniec problemów 32-latka. Okazało się, że mężczyzna nie ma prawa jazdy. Cofnięto mu je w 2025 roku w związku z przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów karnych.
32-latek groził policjantom
"Mężczyzna nie był w stanie wyjaśnić funkcjonariuszom, gdzie się znajduje ani dlaczego zatrzymał się na środku jezdni. Twierdził, że nie wie, w jaki sposób znalazł się w tym miejscu, ale z całą pewnością autem nie jechał. Gdy usłyszał, że zostaje zatrzymany, zaczął zachowywać się agresywnie, znieważać interweniujących policjantów oraz grozić im pozbawieniem życia i zdrowia. 32-latek trafił do policyjnej celi, a jego samochód został zabezpieczony na policyjnym parkingu depozytowym" - wyjaśniła podkomisarz Gąsowska.
Następnego dnia mężczyzna usłyszał zarzuty karne dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz pomimo cofniętych uprawnień, a także gróźb i znieważenia funkcjonariuszy publicznych podczas wykonywania obowiązków służbowych. 32-latkowi grozi do trzech lat więzienia.