Szczeniaki w foliowej torbie porzucone przy drodze

Szczeniaki porzucone w plastikowej reklamówce przy drodze Źródło: KPP w Garwolinie

Garwolińscy policjanci uratowali dwa porzucone szczeniaki, które ktoś w foliowej torbie zostawił przy drodze. Zajęli się nimi, a następnie przekazali je fundacji, która znajdzie dla nich nowy dom.

W poniedziałek około godziny 18.30 do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie wpłynęło zgłoszenie od mieszkanki powiatu o dwóch małych psach pozostawionych w foliowej torbie przy drodze w Zakrzewie (gmina Wilga).

- Sprawa poruszyła funkcjonariuszy, którzy natychmiast pojechali na miejsce. Widok bezbronnych szczeniąt, narażonych na chłód i niebezpieczeństwo, był poruszający - przyznała rzeczniczka garwolińskiej policji podkomisarz Małgorzata Pychner.

W składzie interweniującego patrolu był policyjny przewodnik psa służbowego. Razem z kolegą zaopiekował się zwierzętami. Szczeniaki zostały przeniesione do radiowozu i ogrzane zanim, w porozumieniu z pracownikiem urzędu gminy, przekazano je pod opiekę fundacji zajmującej się pomocą bezdomnym zwierzętom.

"Zasługują na szacunek i troskę"

- To niewyobrażalne, że ktoś mógł skazać te maluchy na taki los - mówi cytowany w komunikacie policjant biorący udział w akcji. I dodaje: - Jako przewodnik psa służbowego doskonale wiem, jak wiernymi i oddanymi towarzyszami są zwierzęta. W naszej formacji psy służbowe każdego dnia pomagają nam w pracy, tropią przestępców, szukają zaginionych osób i wykrywają niebezpieczne substancje. To inteligentne i pełne oddania stworzenia, które zasługują na szacunek i troskę. Każdego dnia powinniśmy pamiętać, że zwierzę to nie zabawka, którą można wyrzucić, gdy się znudzi. Jeśli ktoś nie jest w stanie zapewnić psu odpowiednich warunków, powinien szukać dla niego innego rozwiązania, zamiast skazywać na cierpienie.

Policja przypomina, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, znęcanie się nad zwierzęciem jest przestępstwem, za które grozi kara nawet do trzech lat więzienia. Funkcjonariusze apelują o zgłaszanie podobnych przypadków, by skutecznie walczyć z okrucieństwem wobec zwierząt.

Szczeniaki znalezione w reklamówce przy drodze Szczeniaki znalezione przy drodze w reklamówce pod Garwolinem Źródło: KPP w Garwolinie Szczeniaki znalezione przy drodze w reklamówce pod Garwolinem Źródło: KPP w Garwolinie Szczeniaki znalezione przy drodze w reklamówce pod Garwolinem Źródło: KPP w Garwolinie