Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Stracił prawo jazdy, zapłaci pięć tysięcy złotych. Kara dla 21-latka za prędkość

|
Kierowca stracił prawo jazdy za nadmierną prędkość
Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku
Źródło: TVN24
Policjanci z Radomia zatrzymali kierowcę, który przekroczył dozwoloną prędkość o 72 kilometry na godzinę. Mężczyzna był już wcześniej karany za podobne wykroczenia. Tym razem stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Policjanci z drogówki kontrolowali prędkość na terenie gminy Zakrzew. W Zatopolicach uwagę funkcjonariuszy zwrócił kierowca pojazdu marki Seat, który przekroczył dozwoloną w tym miejscu prędkość. W obszarze zabudowanym, gdzie jest ograniczenie do 50 kilometrów na godzinę, jechał z prędkością 122 kilometry na godzinę.

Policjanci zatrzymali do kontroli auto, którym kierował 21-letni mężczyzna.

Źródło: KMP w Radomiu

Pięć tysięcy złotych mandatu

- To nie pierwszy raz, kiedy młody kierowca przekracza dozwoloną prędkość, dlatego teraz został ukarany w recydywie, a co za tym idzie kara jest większa. Policjanci nałożyli na niego mandat karny w wysokości pięciu tysięcy złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów. Stracił też prawo jazdy, ponieważ za przekroczenie prędkości ponad 50 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym prawo jazdy zostaje zatrzymane na trzy miesiące - poinformowała Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji.

Jechał za szybko, to był początek jego problemów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jechał za szybko, to był początek jego problemów

Wawer
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Radomiu

Udostępnij:
Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

