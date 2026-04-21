Stracił prawo jazdy, zapłaci pięć tysięcy złotych. Kara dla 21-latka za prędkość

Policjanci z drogówki kontrolowali prędkość na terenie gminy Zakrzew. W Zatopolicach uwagę funkcjonariuszy zwrócił kierowca pojazdu marki Seat, który przekroczył dozwoloną w tym miejscu prędkość. W obszarze zabudowanym, gdzie jest ograniczenie do 50 kilometrów na godzinę, jechał z prędkością 122 kilometry na godzinę.

Policjanci zatrzymali do kontroli auto, którym kierował 21-letni mężczyzna.

Kierowca stracił prawo jazdy za nadmierną prędkość

Pięć tysięcy złotych mandatu

- To nie pierwszy raz, kiedy młody kierowca przekracza dozwoloną prędkość, dlatego teraz został ukarany w recydywie, a co za tym idzie kara jest większa. Policjanci nałożyli na niego mandat karny w wysokości pięciu tysięcy złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów. Stracił też prawo jazdy, ponieważ za przekroczenie prędkości ponad 50 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym prawo jazdy zostaje zatrzymane na trzy miesiące - poinformowała Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji.

