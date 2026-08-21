MAZOWIECKIE Uderzył w ogrodzenie i dachował. Trzy osoby ranne Oprac. Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło w powiecie nowodworskim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

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O wypadku poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie w piątek rano wpłynęło zgłoszenie o "pojeździe, który wjechał do rowu w miejscowości Zakroczym".

Lądował śmigłowiec LPR

"Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów stwierdzono, że samochód osobowy zjechał z drogi, uderzył w przepust oraz ogrodzenie, a następnie dachował. Pojazdem podróżowały 3 osoby" - podano w komunikacie na Facebooku.

Wypadek pod Nowym Dworem Mazowieckim Wypadek pod Nowym Dworem Mazowieckim Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim Wypadek pod Nowym Dworem Mazowieckim Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim Wypadek pod Nowym Dworem Mazowieckim Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

"Wszystkie osoby podróżujące pojazdem zostały przetransportowane do szpitala" - zaznaczyli strażacy. Jednego z poszkodowanych do szpitala transportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pozostałe dwie osoby przewieziono na dalsze badania karetkami.

Na miejscu działania prowadziły zastępy z Nowego Dworu Mazowieckiego i OSP Zakroczym, zespół ratownictwa medycznego, LPR, policja oraz oogotowie energetyczne.

Strażacy zabezpieczali miejsca zdarzenia, wykonywali dostęp do osób poszkodowanych przy użyciu sprzętu hydraulicznego, współpracowali z zespołem ratownictwa medycznego i Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Zajęli się również usunięciem wycieków płynów eksploatacyjnych.

Kierowca z zakazem

- Kierowca miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów - poinformował nas z kolei Marcin Goschorski z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.