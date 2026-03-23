Ma pięć dożywotnich zakazów, dostał szósty

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak o zaostrzeniu kar dla drogowych recydywistów

16 marca w godzinach popołudniowych policjanci z posterunku w Zakroczymiu na ulicy Ostrzykowizna zatrzymali do kontroli kierowcę citroena, który jechał bez włączonych świateł mijania.

Sprawdzili uprawnienia 65-latka do prowadzenia aut. Jak się okazało, mieszkaniec powiatu nowodworskiego w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę, ponieważ posiada aż pięć dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów, wydanych przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim.

65-latek został skazany na rok więzienia i stracił auto Źródło: Policja Nowy Dwór Mazowiecki

48 godzin w celi i sąd

Został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. W trybie przyspieszonym, w ciągu 48 godzin, stanął przed sądem.

"Usłyszał wyrok roku bezwzględnego pozbawienia wolności, dostał kolejny dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i ma zapłacić 10 tysięcy złotych świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Poszkodowanym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd orzekł też przepadek jego auta na rzecz Skarbu Państwa" - informuje asp. szt. Katarzyna Trąbińska z nowodworskiej policji.

65-latek ma, już szósty, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych Źródło: Policja Nowy Dwór Mazowiecki

Wyrok nie jest prawomocny.

Powód zatrzymania, czyli jazda bez świateł mijania, zakończył się dla kierowcy tylko pouczeniem.

