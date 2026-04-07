Uciekał przed policją, uderzył w bariery. Był pod wpływem alkoholu i narkotyków

Kierowca uderzył w betonowe bariery
Policja o nocnym pościgu za kierowcą Audi
Źródło: TVN24
Kierujący Audi nie zatrzymywał się do kontroli drogowej i uciekał Alejami Jerozolimskimi oraz Południową Obwodnicą Warszawy do trasy S17. Tam uderzył w bariery. Okazało się, że prowadził pod wpływem alkoholu i narkotyków. Miał także zakazy prowadzenia pojazdów. Usłyszał zarzuty.

Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie nadzoruje dochodzenie przeciwko Hubertowi K., podejrzanemu o niezatrzymanie się do kontroli drogowej w miejscowości Krosna-Wieś, położonej w powiecie pruszkowskim. Do zdarzenia doszło w sobotę, 4 kwietnia.

Jak opisała prokuratura, mężczyzna kontynuował jazdę, poruszając się samochodem marki Audi, pomimo wydanego przez policję polecenia zatrzymania się przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Jak wyliczono, podejrzany rażąco przekroczył prędkość, naruszył też inne zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, narażając innych uczestników ruchu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkich obrażeń ciała.

Prokuratura przekazała, że na trasie S17 na węźle Zakręt Hubert K. nie dostosował prędkości do panujących warunków atmosferycznych i wjechał w betonowe bariery, w wyniku czego dwie pasażerki zostały ranne.

Uciekał, przebił bariery, dachował. Był poszukiwany, miał trzy zakazy
Uciekał, przebił bariery, dachował. Był poszukiwany, miał trzy zakazy

W organizmie alkohol i narkotyki

Kierowca był nietrzeźwy. Prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, poinformował, że Hubert K. miał w organizmie 0,81 promila alkoholu oraz był pod wpływem amfetaminy.

"Czynu dopuścił się będąc uprzednio prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości wyrokiem Sądu Rejonowego w Pruszkowie oraz wbrew orzeczonym prawomocnym wyrokom Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim i Sądu Rejonowego w Pruszkowie zakazom prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych" - wymienił Skiba.

Hubert K. usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej (178b Kodeksu karnego), rażącego przekroczenia prędkości (art. 178d Kodeksu karnego), "prowadzenia auta pod wpływem alkoholu i narkotyków, będąc wcześniej wcześniej prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a § 1 i 4 Kodeksu karnego), spowodowania nieumyślnie wypadku (art. 177 § 1 Kodeksu karnego) oraz niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu (art. 244 Kodeksu karnego)".

"Przyznał się"

"Przesłuchany w charakterze podejrzanego Hubert K. przyznał się do popełnienia wszystkich zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia znajdujące potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym" - zaznaczył Skiba.

Hubert K. złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze dwóch lat bezwzględnego więzienia, dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów oraz świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 15 tysięcy złotych.

Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji z obowiązkiem stawiennictwa jeden raz w tygodniu w Komisariacie Policji w Brwinowie, połączony z zakazem opuszczania kraju, a także zakazem kontaktowania się w jakikolwiek sposób z pokrzywdzonymi i świadkami. 

Wobec Huberta K. wdrożono wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności za popełnienie wykroczeń. 

"Decyzja procesowa dotycząca trafności zastosowanych środków zapobiegawczych będzie podlegała nadzorowi służbowemu Prokuratury Okręgowej w Warszawie" - dodał Skiba.

Magdalena Gruszczyńska
