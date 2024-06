Zajmowali się hurtowym obrotem narkotykami. Sąd skazał sześciu członków gangu

czytaj dalej

9 czerwca wejdzie w życie korekta rozkładu jazdy pociągów, która obowiązywać będzie do końca sierpnia. Najważniejszą informacją dla podróżnych jest to, że zwiększona zostanie częstotliwość kursowania pociągów przez podmiejską linię średnicową w Warszawie do czterech minut w obu kierunkach - przekazały Koleje Mazowieckie.