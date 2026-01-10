Auto nietrzeźwego 21-latka uderzyło w ogrodzenie i słup. Pięć osób rannych

Do zdarzenia doszło w powiecie wołomińskim Źródło: TVN24

Do wypadku doszło w sobotę w miejscowości Zagościniec na ulicy 100-lecia. Służby otrzymały zgłoszenie w tej sprawie kilkanaście minut po godzinie 1. - Kierujący hondą zjechał z drogi, uderzył w ogrodzenie, a następnie w słup. Autem podróżowało w sumie pięć osób. Wszystkie zostały przewiezione do szpitala - informuje podkomisarz Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

I dodaje, że policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego 21-latka. - Badanie wykazało ponad promil alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna posiadał uprawnienia do kierowania pojazdami - podaje podkom. Markiewicz.

Wypadek w miejscowości Zagościniec Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej, trzy załogi policji oraz sześć zespołów ratownictwa medycznego. Droga była zablokowana na czas czynności służb.

Z relacji portalu Miejski Reporter wynika, że auto odbiło się od ogrodzenia i słupa, a następnie stanęło w poprzek jezdni. Jedna z podróżujących nim osób miała wypaść z pojazdu, z kolei inna była zakleszczona wewnątrz niego. Strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego, aby umożliwić jej wydostanie i przekazanie pod opiekę ratowników medycznych.

