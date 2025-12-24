Zderzenie trzech aut na S2, korek na wylocie z Warszawy

Do zderzenia doszło w środę po południu na trasie S2 w miejscowości Zagórze w powiecie otwockim.
Jak podał aspirant Bartłomiej Baran, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku, w zdarzeniu brały udział trzy samochody osobowe.
- Pojazdami podróżowało łącznie osiem osób. Nikt nie został poszkodowany - przekazał strażak.
Służby zakwalifikowały to zdarzenie jako kolizję drogową.
Utrudnienia na wyjeździe z Warszawy zaczynają się już na wysokości Wału Miedzeszyńskiego. Po godzinie 14 zator miał około sześciu kilometrów.
Autorka/Autor: mm/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl