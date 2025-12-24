Zderzenie trzech aut na S2, korek na wylocie z Warszawy

Wielki korek po zderzeniu trzech aut Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zderzenia doszło w środę po południu na trasie S2 w miejscowości Zagórze w powiecie otwockim.

Jak podał aspirant Bartłomiej Baran, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku, w zdarzeniu brały udział trzy samochody osobowe.

Zderzenie na S2 pod Otwockiem Źródło: TVN24

- Pojazdami podróżowało łącznie osiem osób. Nikt nie został poszkodowany - przekazał strażak.

Służby zakwalifikowały to zdarzenie jako kolizję drogową.

Utrudnienia na wyjeździe z Warszawy zaczynają się już na wysokości Wału Miedzeszyńskiego. Po godzinie 14 zator miał około sześciu kilometrów.

Zderzenie na S2 pod Otwockiem Źródło: TVN24

OGLĄDAJ: TVN24 HD