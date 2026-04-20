Uderzył ciągnikiem w szynobus, kierowca bez uprawnień
Informację o zdarzeniu podali strażacy z OSP Zawidz Kościelny. Jak przekazali, o godzinie 16.15 zostali zadysponowani do zderzenia ciągnika rolniczego z szynobusem w miejscowości Żabowo.
"Po ponad godzinie działań wróciliśmy do bazy" - poinformowali na Facebooku.
Na miejscu pracowali także strażacy z Sierpca, zespół pogotowia ratunkowego i policja.
Bez poszkodowanych
Zdarzenie potwierdziła także policja.
- Do zderzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Kierujący ciągnikiem rolniczym uderzył w szynobus, uszkadzając go. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Został sporządzony wniosek do sądu z uwagi na to, że kierujący ciągnikiem nie miał uprawnień do kierowania - przekazał w rozmowie z tvnwarszawa.pl oficer prasowy policji w Sierpcu starszy aspirant Katarzyna Krukowska.
