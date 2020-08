Zabójstwo w Markach. "Trzy osoby z zarzutami"

W poniedziałek otrzymaliśmy informację, że w nocy z soboty na niedzielę miało dojść do zabójstwa mężczyzny w Markach. Potwierdził to Tomasz Sitek z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

24-latka z zarzutem zabójstwa

We wtorek do sprawy odniósł się rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś. - W związku z zabójstwem mężczyzny w nocy z soboty na niedzielę w Markach, Prokuratura Rejonowa w Wołominie zatrzymała trzy osoby. Jedna z nich, 24-letnia kobieta, usłyszała zarzut zabójstwa. Jest to czyn zagrożony karą dożywotniego pozbawienia wolności. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec niej aresztu tymczasowego - przekazał tvnwarszawa.pl Saduś.