Wyskoczył z okna, krzyczał "ratunku". Zarzut zabójstwa dla 33-latka

33-latek usłyszał zarzut zabójstwa 47-letniego mężczyzny w Górze Kalwarii (Mazowieckie). Do tragicznego zdarzenia doszło w minioną niedzielę. Z relacji świadków wynika, że poszkodowany chwilę przed śmiercią z raną ciętą głowy wyskoczył z okna. Nie udało się go uratować.

Jak przekazał nam w środę Marcin Przestrzelski z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, we wtorek zatrzymanemu 33-latkowi przedstawiono dwa zarzuty. "Pierwszy dotyczy przedmiotowego zabójstwa, to jest czynu z art. 148 § 1 Kodeksu karnego. Drugi zarzut dotyczy zaś wcześniejszego zdarzenia z udziałem sprawcy, w trakcie którego spowodował on u innego pokrzywdzonego ciężki uszczerbek na zdrowiu, tj. art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu karnego" - przekazał.