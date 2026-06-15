Okolice Zabójstwo 16-letniej Mai. Psychiatrzy zbadali Bartosza G. i wydali opinię Oprac. Katarzyna Kędra |

Zabójstwo Mai z Mławy. Prokurator o śledztwie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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"Zespół, składający się z pięciu biegłych ocenił, iż nie ma podstaw do kwestionowania poczytalności Bartosza G. a tempore criminis, czyli w chwili popełnienia czynu" - przekazała płocka Prokuratura Okręgowa, powołując się na opinię z obserwacji psychiatrycznej, która wpłynęła tam w poniedziałek.

Jak zaznaczono w komunikacie, według biegłych, aktualny stan zdrowia psychicznego Bartosza G. pozwala na jego udział w toczącym się postępowaniu, co oznacza, że może on prowadzić obronę w sposób samodzielny i rozsądny.

Badali stan zdrowia Bartosza G.

Postanowienie o badaniu stanu zdrowia psychicznego Bartosza G., połączonego z obserwacją w specjalistycznej placówce przez okres nieprzekraczający czterech tygodni, wydał pod koniec lutego tego roku płocki Sąd Okręgowy. Wnioskowała o to płocka Prokuratura Okręgowa, prowadząca śledztwo, dotyczące zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai K., do którego doszło w kwietniu 2025 roku w Mławie.

W połowie kwietnia tego roku poinformowano, że obserwacja psychiatryczna Bartosza G. zakończyła się, a pisemna opinia biegłych z jej przebiegu i wyników spodziewana jest w ciągu kilku tygodni.

W styczniu tego roku 18-latek przeszedł jednodniowe badanie psychiatryczne, które dotyczyło jego poczytalności w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu. Badanie przeprowadził zespół lekarzy specjalistów. Po otrzymaniu ich opinii płocka Prokuratura Okręgowa informowała, że zawarte w wynikach badania wnioski obligują ją, aby wystąpić do sądu o skierowanie podejrzanego na obserwację psychiatryczną.

Bartosz G. po obserwacji psychiatrycznej trafił ponownie do aresztu, gdzie przebywa obecnie - prokurator zawnioskował o przedłużenie tymczasowego aresztowania o kolejne trzy miesiące.

Brutalne zabójstwo nastolatki

Dramat rozegrał się 23 kwietnia ubiegłego roku. 16-letnia Maja wyszła z domu na spotkanie z Bartoszem G., którego znała od dawna. Ze słów nastolatki wynikało, że jest między nimi napięcie. Dopuszczała, że może dojść do kłótni. Tego samego dnia doszło do brutalnego mordu. Chłopak miał zaciągnąć 16-latkę na teren należącej do jego rodziny stolarni i tam zabić.

Następnego dnia rodzina zawiadomiła policję o zaginięciu Mai. Ciało po tygodniu znaleziono w zaroślach - w innym miejscu niż to, w którym miało dojść do zabójstwa.

Wstępnie ustalono, że bezpośrednią przyczyną śmierci dziewczyny były ciosy zadane w głowę tępym narzędziem. Śledczym w wytypowaniu podejrzanego pomogły nagrania z monitoringu. Jedna z kamer miała zarejestrować moment zabójstwa.

17-latka zatrzymano w hotelu, miejscowości Katerini w Grecji, gdzie przebywał na szkolnym wyjeździe związanym z wymianą uczniów

Prokuratura Okręgowa w Płocku wydała postanowienie o zaocznym przedstawieniu zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi od 15 do 30 lat więzienia (zgodnie z przepisami, wobec nieletniego nie może być orzekane dożywocie). Na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) trafił do Polski. W prokuraturze usłyszał zarzut.

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