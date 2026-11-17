Okolice Chcieli wyłączenia sędziów z procesu w sprawie zabójstwa Mai z Mławy. Jest decyzja Oprac. Alicja Glinianowicz |

"Nie uciekaj, bo nie będą cię szukać. Tak jak Mai" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marian Zubrzycki / PAP

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Proces Bartosza G. przed Sądem Okręgowym w Płocku miał rozpocząć się 3 listopada tego roku przy siedmioosobowym składzie orzekającym. Nie doszło jednak do odczytania aktu oskarżenia - adwokatka Bartosza G. złożyła wniosek o wyłączenie dwojga sędziów, w tym przewodniczącej składu, sędzi Justyny Wawrzyńczak, zgłaszając przy tym wątpliwości co do jej bezstronności.

Uzasadniając wniosek, mecenas Agnieszka Prętczyńska argumentowała również, iż procedura nominacyjna obojga sędziów, w tym sędziego Macieja Górzyńskiego, mogła być wadliwa.

Sąd nie zgodził się z obroną

Do rozpoznania wniosku zgodnie z zarządzeniem prezesa płockiego sądu okręgowego, przeprowadzono losowanie sędziego. Wyłonionym w tym trybie sędzią została sędzia Iwona Wiśniewska-Bartoszewska. Odpowiadając na pytania PAP dotyczące dalszej procedury i podjętego rozstrzygnięcia, poinformowała ona, że wniosek został rozpoznany we wtorek na posiedzeniu bez udziału stron. - Sąd nie podzielił argumentacji obrońcy i nie odsunął sędziów Justyny Wawrzyńczak i Macieja Górzyńskiego od udziału w sprawie. Orzeczenie to jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu - przekazała sędzia Wiśniewska-Bartoszewska.

Dodała, iż uzasadnienie orzeczenia zostanie doręczone stronom procesu, w tym obrońcy Bartosza G., a także sędziom, których dotyczył wniosek.

Śledztwo w sprawie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem w kwietniu 2025 r. w Mławie 16-letniej Mai K. Prokuratura Okręgowa w Płocku zakończyła w sierpniu tego roku. Skierowała wtedy do miejscowego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko 18-letniemu Bartoszowi G. Planując jego proces, sąd na początku października na posiedzeniu niejawnym wyznaczył 13 terminów rozpraw, w tym ostatni na 28 kwietnia 2027 r.

Najbliższa rozprawa ma się odbyć 2 grudnia tego roku.

Usłyszał zarzut, nie przyznał się

Bartosz G. 23 grudnia 2025 r. został przewieziony do Polski z Grecji, gdzie kilka miesięcy wcześniej, w maju, został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, gdy przebywał tam w ramach szkolnego wyjazdu. Dwa dni po sprowadzeniu go do kraju przedstawiono mu zarzut zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai K. z Mławy. Podczas pierwszego przesłuchania w Prokuraturze Okręgowej w Płocku nie przyznał się do popełnienia tego czynu i odmówił składania wyjaśnień.

Zabójstwo Mai z Mławy

Według ustaleń śledztwa 17-letni wówczas Bartosz G. i rok młodsza Maja K. spotkali się 23 kwietnia 2025 r. i tego dnia wieczorem doszło do zabójstwa. Zwłoki 16-latki zostały odnalezione 1 maja 2025 r. w zaroślach w pobliżu zakładu produkcyjnego należącego do rodziny Bartosza G. Sekcja wykazała, że przyczyną zgonu były rozległe obrażenia głowy.

Reporterowi "Uwagi!" Tomaszowi Patorze udało się dotrzeć do kluczowych dla śledztwa wstrząsających nagrań z monitoringu. Kamera nagrywająca, co dzieje się na podwórku, na którym doszło do koszmarnych wydarzeń, utrwaliła przebieg zbrodni. Wideo jest niezwykle drastyczne. Maja jest naga i ma związane ręce, chłopak ma na sobie tylko majtki. Morduje dziewczynę kijem i łopatą.

G. grozi od 15 do 30 lat więzienia. Zgodnie z przepisami wobec nieletniego nie może być orzekana kara dożywocia, przy czym liczy się wiek w chwili popełnienia przestępstwa.