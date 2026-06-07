Okolice Uderzyli w zawracającą taksówkę. Auto rozpadło się na części, dwie osoby nie żyją Oprac. Katarzyna Kędra |

Tragiczny wypadek w Ząbkach, Audi rozpadło się na części Źródło wideo: Miejski Reporter Źródło zdj. gł.: Miejski Reporter

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nagranie z sobotniego wypadku w Ząbkach pochodzi z kamerki samochodowej kierowcy, który poruszał się przed sygnalizacją pasem do skrętu w prawo. Kilka metrów przed nim, tym samym pasem, jedzie Honda - pewnym momencie jej kierowca decyduje się na zmianę i próbuje zawrócić z niewłaściwego pasa. Widać też, że na sygnalizatorze wyświetla się zielone światło dla jadących prosto. Wtedy jadące swoim pasem rozpędzone Audi uderza w zawracającą Hondę z ogromną siłą, następnie zderza się z słupem sygnalizacji świetlnej, z auta odpadają części.

Nie żyją dwie osoby, trzecia walczy o życie

Do wypadku doszło w sobotę wieczorem na skrzyżowaniu przy ulicy Żołnierskiej. Jak ustalił reporter TVN24 Sebastian Napieraj, zginęły dwie osoby.

- Nie żyją 22-latek i 23-latek, którzy jechali Audi, trzecia osoba z tego samochodu walczy o życie. Audi uderzyło w Hondę, która zawracała z prawego pasa, jechał nią 37-letni obywatel Turcji, posiadał prawo jazdy, był trzeźwy. W wyniku uderzenia auto uderzyło w słup sygnalizacji i zostało rozczłonkowane. Fragmenty auta uderzyły w dwie Toyoty i Forda - przekazał w niedzielę rano.

Zdarzenie w miejscowości Ząbki (Mazowieckie) Źródło zdjęcia: Alex/Kontakt24

Według informacji, które otrzymaliśmy wcześniej na Kontakt24, jedno z aut dachowało. W wyniku tego jedna osoba wypadła z pojazdu, a druga została zakleszczona we wraku.

OGLĄDAJ: TVN24