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Okolice

Uderzyli w zawracającą taksówkę. Auto rozpadło się na części, dwie osoby nie żyją

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Tragiczny wypadek w Ząbkach
Tragiczny wypadek w Ząbkach, Audi rozpadło się na części
Źródło wideo: Miejski Reporter
Źródło zdj. gł.: Miejski Reporter
W podwarszawskich Ząbkach zginęły dwie osoby. Na nagraniu z momentu wypadku widać, jak rozpędzone Audi wbija się w taksówkę zawracającą na skrzyżowaniu i rozpada na części w wyniku uderzenia w słup sygnalizacji.

Nagranie z sobotniego wypadku w Ząbkach pochodzi z kamerki samochodowej kierowcy, który poruszał się przed sygnalizacją pasem do skrętu w prawo. Kilka metrów przed nim, tym samym pasem, jedzie Honda - pewnym momencie jej kierowca decyduje się na zmianę i próbuje zawrócić z niewłaściwego pasa. Widać też, że na sygnalizatorze wyświetla się zielone światło dla jadących prosto. Wtedy jadące swoim pasem rozpędzone Audi uderza w zawracającą Hondę z ogromną siłą, następnie zderza się z słupem sygnalizacji świetlnej, z auta odpadają części.

Nie żyją dwie osoby, trzecia walczy o życie

Do wypadku doszło w sobotę wieczorem na skrzyżowaniu przy ulicy Żołnierskiej. Jak ustalił reporter TVN24 Sebastian Napieraj, zginęły dwie osoby.

- Nie żyją 22-latek i 23-latek, którzy jechali Audi, trzecia osoba z tego samochodu walczy o życie. Audi uderzyło w Hondę, która zawracała z prawego pasa, jechał nią 37-letni obywatel Turcji, posiadał prawo jazdy, był trzeźwy. W wyniku uderzenia auto uderzyło w słup sygnalizacji i zostało rozczłonkowane. Fragmenty auta uderzyły w dwie Toyoty i Forda - przekazał w niedzielę rano.

Zdarzenie w miejscowości Ząbki (Mazowieckie)
Zdarzenie w miejscowości Ząbki (Mazowieckie)
Źródło zdjęcia: Alex/Kontakt24

Według informacji, które otrzymaliśmy wcześniej na Kontakt24, jedno z aut dachowało. W wyniku tego jedna osoba wypadła z pojazdu, a druga została zakleszczona we wraku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tragiczny wypadek pod Warszawą. Dwie osoby nie żyją, jedna walczy o życie

Tragiczny wypadek pod Warszawą. Dwie osoby nie żyją, jedna walczy o życie

Bus na boku, 12 osób w szpitalu

Bus na boku, 12 osób w szpitalu

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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