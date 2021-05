W noc sylwestrową otrzymał śmiertelny cios nożem. Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa 23 latka

Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie zabójstwa 23-latka w noc sylwestrową. Odpowie za to 27-letni Marcin D., który na klatce schodowej bloku w Ząbkach wdał się w awanturę z młodszym mężczyzną i ugodził go nożem. Oskarżony nie przyznał się do winy. Twierdził, że do zbrodni doszło przez przypadek.