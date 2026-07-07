Nocny koszmar pod oknami. "Lata walki o uwolnienie się od hałasu i spalin"

Plac przed Makro za dnia jest pełny tirów, ciężarówki są tu także w nocy

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Paweł Kamiński, który napisał do nas na Kontakt24, mieszka w Ząbkach przy ulicy Kochanowskiego, przebiegającej wzdłuż ogrodzenia Makro. Jego dom stoi dokładnie naprzeciwko parkingu. Jak mówi, problemy z hałasem zaczęły się około 2021 roku.

Na nagraniach, które pan Paweł rejestruje późnymi wieczorami i nocami, nie tylko widać ciężarówki wykonujące manewry. Przede wszystkim je słychać. Ryk silników, "strzały" sprężonego powietrza, stukot naczep i chłodni - na takie dźwięki mężczyzna jest skazany niemal codziennie już od kilku lat. Hałas jest do tego stopnia nieznośny, że sen przy uchylonym latem oknie staje się niemożliwy.