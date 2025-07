Śledztwo po pożarze w Ząbkach. Ważny apel prokuratury

MSWiA o ustaleniach po pożarze w Ząbkach Źródło: TVN24

W miniony piątek Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie pożaru budynku przy ulicy Powstańców 62 w Ząbkach, do którego doszło w czwartek, 3 lipca. Śledztwo prowadzone jest w kierunku czynu z art. 163 par. 1 pkt 1 Kodeksu karnego, czyli sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Czynności w tej sprawie prowadzone są przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie oraz funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji.

Przesłuchania nadal trwają

"Dotychczas przesłuchano około 150 osób. Są to mieszkańcy budynku dotkniętego pożarem, a także naoczni świadkowie zdarzenia. Przesłuchania nadal trwają. Z uwagi na dużą liczbę osób czynności te prowadzone są równolegle przez kilku funkcjonariuszy Policji w jednej ze szkół w Wołominie oraz w siedzibie Komendy Stołecznej Policji" - czytamy w komunikacie prokuratury.

Jak wskazano, 5 lipca prokurator wraz z funkcjonariuszami policji rozpoczęli oględziny bloku. W pierwszej kolejności przeprowadzono oględziny budynku z zewnątrz – z wykorzystaniem drona. Przeprowadzono również oględziny wszystkich czterech klatek schodowych.

Prokuratura zapewniła, że prowadzone są również oględziny poszczególnych pomieszczeń z użyciem skanera 3D, dzięki czemu możliwe jest wykonanie tych czynności przez operatora zdalnie, bez konieczności wchodzenia do pomieszczenia. Oględzinowane pomieszczenia zostały wytypowane przez biegłego jako istotne dla ustalenia źródła pożaru i jego przebiegu.

Apel o udostępnianie zdjęć i nagrań

"7 lipca 2025 r. na godz. 14:00 planowane jest rozpoczęcie przez prokuratorów i policjantów oględzin kolejnych części budynku – poziomów 3 i 4 dotkniętych bezpośrednio pożarem. Oględziny będą prowadzone z udziałem specjalistów Akademii Pożarniczej w Warszawie. Zwrócono się do czterech stacji telewizyjnych o nadesłanie materiałów wideo, na których utrwalono przebieg pożaru. Nagrania te będą pomocne biegłemu, a także prokuratorowi do ustalenia przebiegu zdarzenia, miejsca gdzie rozpoczął się pożar" - przekazali śledczy.

Zaapelowali też do wszystkich świadków zdarzenia, którzy nagrywali bądź robili zdjęcia pożaru od godziny 19 do 19.30 o przekazanie ich prokuraturze. Zdjęcia należy przesyłać na adres: pozar.zabki@prokuratura.gov.pl. "Jeśli zaś chodzi o nagrania – prosimy o przesyłanie informacji o posiadanym nagraniu i podanie danych kontaktowych. Policja skontaktuje się ze zgłaszającym i zabezpieczy nagranie na potrzeby śledztwa" - podkreślono.

Od soboty policja umożliwiła mieszkańcom wejście do poszczególnych mieszkań, położonych na niższych poziomach budynku, w celu zabrania dokumentów i podstawowych, najpotrzebniejszych rzeczy. Z uwagi na stan budynku, a także konieczność sprawnego przeprowadzenia tych działań, tylko jedna osoba z danego mieszkania ma możliwość wejścia do niego. Nie przewidziano limitu czasu dla osób wchodzących do swoich mieszkań.