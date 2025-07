Dach spalonego budynku nie został zabezpieczony. Mieszkańcy się boją, prokuratura tłumaczy

Ustalenia po pożarze w Ząbkach. Fragment materiału "Uwagi!" Źródło: "Uwaga!" TVN

Kluczowe fakty: W miniony piątek Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie pożaru budynku przy ulicy Powstańców 62 w Ząbkach, do którego doszło w czwartek, 3 lipca.

Mieszkańcy opowiadali reporterom "Uwagi!" o tym, jak wyglądały pierwsze chwile po tym, jak na dachu budynku pojawił się ogień.

Część z nich martwi się o to, że dach nie został zabezpieczony, a ulewy, które przechodzą właśnie nad regionem mogą spowodować jeszcze większe zniszczenia budynków.

Prokuratura odpowiada, że śledczy nie mogli ingerować w stan techniczny obiektu, bo mogłoby to wpłynąć na zacieranie śladów. Informuje też, że wkrótce zakończą się oględziny.

Właściciele mieszkań w budynku w Ząbkach, który został wyłączony z użytkowania po pożarze twierdzą, że dach przed deszczem nie został odpowiednio zabezpieczony. Napisali do nas na Kontakt24.

"Choć mieszkańcy słyszą zapewnienia o udzielanej pomocy, a na miejscu pracują inspektor nadzoru budowlanego, policja i prokurator, to do chwili obecnej nikt nie podjął realnych działań mających na celu choćby prowizoryczne zabezpieczenie zniszczonego dachu. Tymczasem sytuacja jest bardzo pilna - RCB wydało alert pogodowy, a w najbliższych dniach zapowiadane są intensywne opady deszczu" - zauważył jeden z mieszkańców.

Pożar w Ząbkach Źródło: TVN24

Jego zdaniem zagrożone są mieszkania, które nie uległy spaleniu, ani nie zostały zalane pianą gaśniczą - głównie te zlokalizowane na parterze, pierwszym i drugim piętrze. "Szacunkowo chodzi o ok. 150 lokali, które przetrwały pożar, ale teraz mogą zostać doszczętnie zniszczone w wyniku zalania - tylko dlatego, że nie zabezpieczono dachu przed opadami" - wskazał. I dodał: "Co więcej, brak zabezpieczenia może wpłynąć również na skuteczność działań wyjaśniających przyczyny pożaru - deszcz i wilgoć mogą zatrzeć lub uszkodzić materiał dowodowy, co znacznie utrudni lub uniemożliwi rzetelne zakończenie postępowania".

"Rozumiemy wagę prowadzonego dochodzenia, ale jednocześnie jesteśmy przekonani, że możliwe jest szybkie i bezpieczne rozwiązanie, które umożliwi tymczasowe zabezpieczenie dachu plandekami, bez ingerencji w czynności służb. W imieniu mieszkańców apeluję o nagłośnienie sprawy – czas działa na niekorzyść wszystkich, którzy i tak już wiele stracili" - napisał w imieniu wszystkich mieszkańców.

Śledczy kończą oględziny

O zweryfikowanie tych informacji poprosiliśmy prokuraturę.

- W pierwszej kolejności musieliśmy zrobić oględziny. Zabezpieczenie dachu spowodowałoby zmianę w stanie tego budynku, co wpłynęłoby na materiał dowodowy - mówi prokurator Karolina Staros, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie. Jak zaznacza, w pierwszej kolejności śledczym zależało na wyjaśnieniu przyczyn pożaru, a wpływanie na stan techniczny mogłoby wpłynąć na zacieranie śladów. Takie materiały mogłyby wówczas stać się nieprzydatne dla pracujących na miejscu biegłych. - Te oględziny trwają i prawdopodobnie zakończą się dzisiaj. Prokurator będzie następnie zwalniał budynek ze swojej dyspozycji i przekazywał go zarządcy, do którego należą działania i czynności mające na celu zabezpieczenie go - dodaje prokurator.

Rzeczniczka wskazała też, że działania śledczych były prowadzone tak szybko, jak to tylko możliwe. - W pracę zaangażowanych było kilku prokuratorów, Komenda Stołeczna Policji i w bardzo dużej mierze biegli, wyjątkowo czterech, a nie jeden. Zadecydował o tym ogrom zniszczeń - podkreśla.

Prokurator poinformowała też, że biegli nie wysnuwają jeszcze żadnych wniosków. Będzie to możliwe dopiero po zakończeniu oględzin i zebraniu materiału dowodowego.

Pierwsze chwile pożaru

Mieszkańcy opowiadali reporterom "Uwagi!" TVN o tym, jak wyglądały pierwsze chwile, gdy 3 lipca, około godziny 20, ogień zajął najwyższe kondygnacje bloku na jednym z osiedli w Ząbkach. Pożar rozprzestrzeniał się błyskawicznie.

- Gotując zupę, poczułam nieprzyjemny zapach. Przez okno zobaczyłam ognisko na dachu - opowiada jedna z rozmówczyń "Uwagi". I dodaje: - Panowała wielka panika, ludzie biegali. Uciekali z dziećmi na rękach, podobnie osoby starsze, a w bloku mieszkają też osoby z niepełnosprawnościami. To były sekundy, jak ten dym rozprzestrzeniał się po całej płaszczyźnie dachu.

Tak wyglądał pożar w Ząbkach Pożar w Ząbkach Źródło: Jarek/Kontakt24 Pożar w Ząbkach Źródło: zzzinform/Kontakt24 Pożar w Ząbkach Źródło: TVN24 Pożar w Ząbkach Źródło: TVN24 Pożar w Ząbkach Źródło: TVN24 Pożar w Ząbkach Źródło: TVN24 Pożar w Ząbkach dron Źródło: TVN24 Pożar budynku mieszkalnego w Ząbkach Źródło: X/@Kierzkowski_PSP Pożar budynku mieszkalnego w Ząbkach Źródło: X/@Kierzkowski_PSP Pożar budynku mieszkalnego w Ząbkach Źródło: X/@Kierzkowski_PSP

Mieszkańcy bloku w pośpiechu opuszczali swoje mieszkania, na miejscu pojawiały się kolejne jednostki straży pożarnej. Strażacy gasili szalejący ogień oraz pomagali w ewakuacji.

- Zerwał się straszny wiatr. Tak wiał, że strażacy nie nadążali z laniem wody. Dym był tak ogromny, że w pewnym momencie nie było widać naszego osiedla – opowiada świadek pożaru.

"Straciliśmy dobytek, na który pracowaliśmy pół życia"

Ogień w ciągu kilkudziesięciu minut zniszczył dach oraz górne kondygnacje budynku. Mieszkania na niższych piętrach zostały zalane wodą podczas wielogodzinnej akcji gaśniczej. W pożarze ucierpiało ponad 200 rodzin.

- Jak przyjechaliśmy na osiedle, to już się paliło. Mogliśmy wejść do domu, zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Zabrałam dokumenty, trochę ubrań. Mieliśmy zabrać też kota, ale nam uciekł – opowiada pani Wioletta. I dodaje: - Ludzie byli załamani, chodziło o dorobek ich życia.

- Byłem za granicą w pracy, a moja żona sama w domu. Kolega zadzwonił, że się pali i ona zdążyła uciec. Zabrała tylko psa, klucze do samochodu i wybiegła – opowiada pan Arkadiusz. I dodaje: - Straciliśmy dobytek, na który pracowaliśmy pół życia. Teraz zostaliśmy bez niczego.

Miasto zorganizowało pomoc dla pogorzelców, którzy utracili mieszkania. Tuż po pożarze poszkodowani mogli liczyć na schronienie oraz wsparcie w pobliskiej szkole.

- Byłam w pracy, a jak dojechałam na miejsce, to już cały blok się palił - opowiada pani Iwona. I dodaje: - Sąsiadka mówiła, że wróciła z zakupów, wzięła dziecko pod pachę i uciekła z trzylatkiem bez butów czy czegokolwiek.

Dwa dni po pożarze służby pozwoliły poszkodowanym z najniższych kondygnacji wejść do mieszkań, aby zabrać najpotrzebniejsze rzeczy.

- Ja nie mogę tam wejść, bo moje mieszkanie jest spalone, mieszkaliśmy na ostatniej kondygnacji – mówi pani Iwona. I dodaje: - Rzeczy, które straciliśmy, to tylko rzeczy, ale najtrudniej nam się pogodzić z utratą pamiątek rodzinnych.

Co doprowadziło do pożaru w Ząbkach?

Co doprowadziło do tak szybkiego rozprzestrzenienia się ognia? - Jeśli w przestrzeni podkalenicowej byłyby przegrody, które stanowiłby oddzielenie przeciwpożarowe, pożar powinien, przynajmniej teoretycznie, ograniczyć się w obrębie określonej strefy do przybycia straży pożarnej. Z dokumentacji, która jest w internecie, wynika, że tych zabezpieczeń nie było lub były mało skuteczne – mówi Tadeusz Jopek, biegły sądowy z zakresu pożarnictwa.

Budynek wybudowany na planie litery U, składa się z trzech przylegających do siebie segmentów. Jak wskazuje ekspert, jeśli do pożaru doszłoby w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej lub samozapłonu gazu, a w budynku byłyby ściany przeciwogniowe, pożar nie opanowałby kolejnych części poddasza.

- Nie wiadomo, jakie środki zabezpieczające zostały użyte do impregnacji tego dachu. Może były to środki, które wymagały powtórzenia. Teraz w przepisach wprowadzono obowiązek stosowania przez deweloperów czujników dymu – dodaje Tadeusz Jopek.

Sprawę bada prokuratura

Czy administrator budynku prawidłowo konserwował dach? Czy przestrzegał zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego? Odpowiadając na nasze pytania, twierdzi, że tak. O szczegóły zapyta prokuratur.

- Postępowanie wszczęte jest w sprawie sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób, a także mienia w wielkich rozmiarach. Badamy wszystkie możliwe wątki – awarię, działanie celowe czy też działanie nieumyślne – mówi Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. - Cały czas trwają przesłuchania pokrzywdzonych i świadków. Do wczoraj przesłuchano 150 osób. Przesłuchujemy również świadków naocznych. Gromadzone są też dokumenty dotyczące zabezpieczeń i stanu technicznego budynku - dodaje.

Akcja gaśnicza w Ząbkach trwała całą noc Akcja gaśnicza w Ząbkach trwała całą noc Akcja gaśnicza w Ząbkach trwała całą noc Akcja gaśnicza w Ząbkach trwała całą noc Akcja gaśnicza w Ząbkach trwała całą noc Akcja gaśnicza w Ząbkach trwała całą noc Akcja gaśnicza w Ząbkach trwała całą noc Akcja gaśnicza w Ząbkach trwała całą noc Akcja gaśnicza w Ząbkach trwała całą noc Akcja gaśnicza w Ząbkach trwała całą noc Akcja gaśnicza w Ząbkach trwała całą noc

Pożar w Ząbkach Źródło: TVN24

