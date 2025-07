Pożar strawił ich dobytek, będą mogli wejść do mieszkań. Ale nie wszyscy

Mieszkańcy budynku w Ząbkach będą mogli wejść do swoich lokali Źródło: TVN24

Jak przekazała policja, mieszkańcy wielorodzinnego budynku przy ulicy Powstańców w Ząbkach będą mogli wejść do swoich mieszkań. Możliwość ta dotyczy jedynie lokatorów z parteru, pierwszego i drugiego piętra. "Komenda Powiatowa Policji w Wołominie informuje, że dzisiaj od godziny 16:00 do 20:00 oraz w kolejnych dniach w godzinach 08:00-20:00 mieszkańcy będą mieli możliwość wejść jednorazowo do swoich lokali znajdujących się na trzech pierwszych kondygnacjach budynku" - podała w sobotę Komenda Stołeczna Policji

Do każdego mieszkania będzie mogła wejść jedna osoba w asyście policji i zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. - Po wszystkim mieszkanie zostanie zaplombowane tak, by nie dopuścić do wejścia osób niepożądanych - zaznaczył Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Komunikat dla mieszkańców Ząbek w związku z pożarem budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców 62❗️



Komenda Powiatowa Policji w Wołominie informuje, że dzisiaj od godziny 16:00 do 20:00 oraz w kolejnych dniach w godzinach 08:00-20:00 mieszkańcy będą mieli możliwość wejść… pic.twitter.com/OTtElCtvVr — Policja Warszawa (@Policja_KSP) July 5, 2025 Rozwiń

Policja prosi, by czynności te przebiegły w miarę sprawnie, dlatego do mieszkania może wejść tylko jedna osoba.

Pożar strawił cały dach bloku

W piątek rano opanowano pożar wielorodzinnego budynku przy ul. Powstańców w podwarszawskich Ząbkach. W 211 mieszkaniach mieszkało ponad 500 osób. Strażacy poinformowali, że pożar strawił cały dach obiektu w kształcie litery "U", spłonęły też wszystkie lokale mieszkalne na czwartej kondygnacji. Pozostałe mieszkania, według strażaków, również są zniszczone przez zalanie albo przez przedostanie się do nich ognia. Ogień przedostał się nawet do kondygnacji piwnicznej, gdzie znajdował się parking.

W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej na miejscu pracowało 45 samochodów gaśniczych, pięć cystern, osiem podnośników i drabin, 19 samochodów innych - w sumie 77 pojazdów, ponad 300 strażaków, z czego ponad 100 to ratownicy Państwowej Straży Pożarnej i około 200 Ochotniczej Straży Pożarnej.

Strażacy, którzy przeszukali wszystkie pomieszczenia, nie znaleźli ofiar. Trzy osoby, które znajdowały się na zewnątrz obiektu, doznały "bardzo lekkich urazów" i nikt nie trafił do szpitala. Poszkodowanych zostało trzech ratowników, w tym dwóch funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wszczęła śledztwo w sprawie pożaru. Śledztwo prowadzone jest pod kątem "sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać pożaru".