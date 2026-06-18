Okolice Dwulatek utonął w oczku wodnym. Są wyniki kontroli w żłobku Katarzyna Kędra |

Nie żyje niespełna dwuletnie dziecko Źródło wideo: TVN24 / Miejski Reporter Źródło zdj. gł.: TVN24

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Wyniki kontroli od burmistrzyni Ząbek Małgorzaty Zyśk otrzymało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Apelowała o nią wiceministra resortu Aleksandra Gajewska.

Kontrola została przeprowadzona tydzień po tragedii, 27 maja. Sprawdzano między innymi statut oraz regulamin klubu dziecięcego, kwalifikacje opiekunów oraz pozostałych pracowników, zaświadczenia potwierdzające szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, o niekaralności pracowników, czy weryfikowano ich pod kątem Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Sprawdzano również organizację opieki oraz przestrzeń placówki, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu dzieci do terenu zewnętrznego, w tym oczka wodnego oraz innych elementów stwarzających zagrożenie. Weryfikowano także, ile osób zatrudnionych w klubie dziecięcym, w tym opiekunów, przebywało tam w dniu zdarzenia i ile obecnych tego dnia było dzieci.

Tragedia w żłobku, nie żyje dziecko Źródło zdjęcia: Miejski Reporter

Brak formalnego zatrudnienia

Jak przekazało nam biuro prasowe ministerstwa rodziny, przeprowadzona kontrola wykazała, że "na rzecz klubu pracę świadczyły trzy opiekunki oraz dwie pomoce". Dokumentacja dotycząca kwalifikacji dwóch pracownic została zabezpieczona przez prokuraturę.

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Ze świadectwa pracy jednej z pracownik wynika, że miała ona roczne doświadczenie pracy z dziećmi. Dodatkowo posiadała zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym w wymiarze 80 godzin.

"Zgodnie z wyjaśnieniami właściciela placówki dwie pracownice świadczyły pracę bez formalnego zatrudnienia, gdyż trwały formalności związane z ich zatrudnieniem" - przekazał nam resort.

Prowadzący placówkę pokazał też kontrolerom zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przez trzy pracownice oraz o ich niekaralności.

"Dzieci były liczone przed wyjściem na dwór, w trakcie zabawy na dworze oraz na zbiórce do powrotu do środka placówki. Na zewnątrz cały obiekt jest ogrodzony, od ulicy znajduje się bramka otwierana przez opiekunki ze środka, aby wyjść na zewnątrz jest przycisk otwierający bramkę, a dalej znajduje się drewniany płotek" - czytamy dalej w ustaleniach pokontrolnych.

Dana ustalane w aplikacji

Dalej dowiadujemy się, że 20 maja, czyli w dniu, w którym doszło do tragedii, "opiekę nad dziećmi sprawowały dwie panie opiekunki oraz dwie pomoce opiekunek". "W chwili zdarzenia w klubie dziecięcym były obecne dwie pracownice".

Według stanu na dzień 20 maja 2026 r. do placówki zapisanych było 25 dzieci, a zatem o jedno więcej niż liczba miejsc w klubie dziecięcym. W dniu zdarzenia obecnych było 20 dzieci. W chwili zdarzenia w klubie dziecięcym znajdowało się 13 dzieci" - podał resort.

Dane dotyczące liczby dzieci obecnych w dniu zdarzenia oraz w chwili zdarzenia ustalone zostały na podstawie aplikacji. Papierowa lista obecności została zabezpieczona przez prokuraturę.

"W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych podmiot prowadzący klub dziecięcy w Ząbkach oświadczył, że placówka nie będzie już funkcjonować" - podano na koniec.

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Chłopiec utonął w oczku wodnym

Przypomnijmy: 20 maja policja potwierdzała, że w jednym ze żłobków na terenie Ząbek zginął dwuletni chłopiec. Policjanci byli na miejscu około pięć minut po wezwaniu. Przejęli czynności reanimacyjne od opiekunek do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Życia chłopca nie udało się jednak uratować. Wkrótce okazało się, że dwulatek utonął w oczku wodnym.

Prokuratura przekazywała nam później, że dwie opiekunki usłyszały zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka, jest to czyn z artykułu 155 Kodeksu karnego.

Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Artykuł 155 Kodeksu karnego

Nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki przygotowało nowelizacją ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech, która została przyjęta przez Radę Ministrów 2 czerwca.

"To kompleksowa zmiana, która podnosi jakość opieki wczesnodziecięcej, wzmacnia pozycję zawodową opiekunów i rozwija dostępne formy opieki. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt to odpowiedź na realne potrzeby zarówno dzieci, jak i rodziców oraz blisko 43 tysięcy opiekunów pracujących w żłobkach, klubach dziecięcych i jako dzienni opiekunowie. To wyższe standardy kształcenia i jakości opieki" - zapewnił resort.

Jak wyjaśniono, ustawa ujednolica i doprecyzowuje wymagania kwalifikacyjne dla opiekunów. Dla kandydatów z wyższym wykształceniem kierunkowym przewidziane są 80-godzinne praktyki zawodowe oraz 30-godzinne szkolenie ze standardów opieki. Dla pozostałych - kompleksowe 310-godzinne szkolenie wstępne. Wszyscy opiekunowie będą zobowiązani do systematycznej aktualizacji wiedzy i umiejętności, a koszty szkoleń pokryje podmiot prowadzący placówkę.

Projekt wprowadza także obowiązkowe standardy żywienia w żłobkach i klubach dziecięcych. Oprócz tego, każdy żłobek będzie musiał zapewnić na swoim terenie plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci do lat trzech. Kluby dziecięce i punkty opieki dziennej zapewnią za to dostęp do przestrzeni zewnętrznej.

Projekt trafił do Sejmu. Większość przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2028 roku, a część rozwiązań dotyczących m.in. statusu i uprawnień opiekunów - już 1 stycznia 2027 roku, natomiast standardów żywienia od 1 września 2027 roku.

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