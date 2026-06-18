Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Dwulatek utonął w oczku wodnym. Są wyniki kontroli w żłobku

|
Tragedia w żłobku
Nie żyje niespełna dwuletnie dziecko
Źródło wideo: TVN24 / Miejski Reporter
Źródło zdj. gł.: TVN24
Są wyniki kontroli w klubie dziecięcym w Ząbkach. W maju doszło tam do tragedii. W oczku wodnym utonął dwuletni chłopiec. Dwie opiekunki usłyszały w tej sprawie zarzuty.

Wyniki kontroli od burmistrzyni Ząbek Małgorzaty Zyśk otrzymało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Apelowała o nią wiceministra resortu Aleksandra Gajewska.

Kontrola została przeprowadzona tydzień po tragedii, 27 maja. Sprawdzano między innymi statut oraz regulamin klubu dziecięcego, kwalifikacje opiekunów oraz pozostałych pracowników, zaświadczenia potwierdzające szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, o niekaralności pracowników, czy weryfikowano ich pod kątem Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Sprawdzano również organizację opieki oraz przestrzeń placówki, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu dzieci do terenu zewnętrznego, w tym oczka wodnego oraz innych elementów stwarzających zagrożenie. Weryfikowano także, ile osób zatrudnionych w klubie dziecięcym, w tym opiekunów, przebywało tam w dniu zdarzenia i ile obecnych tego dnia było dzieci.

Tragedia w żłobku, nie żyje dziecko
Tragedia w żłobku, nie żyje dziecko
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter

Brak formalnego zatrudnienia

Jak przekazało nam biuro prasowe ministerstwa rodziny, przeprowadzona kontrola wykazała, że "na rzecz klubu pracę świadczyły trzy opiekunki oraz dwie pomoce". Dokumentacja dotycząca kwalifikacji dwóch pracownic została zabezpieczona przez prokuraturę.

Ze świadectwa pracy jednej z pracownik wynika, że miała ona roczne doświadczenie pracy z dziećmi. Dodatkowo posiadała zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym w wymiarze 80 godzin.

"Zgodnie z wyjaśnieniami właściciela placówki dwie pracownice świadczyły pracę bez formalnego zatrudnienia, gdyż trwały formalności związane z ich zatrudnieniem" - przekazał nam resort.

Prowadzący placówkę pokazał też kontrolerom zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przez trzy pracownice oraz o ich niekaralności.

"Dzieci były liczone przed wyjściem na dwór, w trakcie zabawy na dworze oraz na zbiórce do powrotu do środka placówki. Na zewnątrz cały obiekt jest ogrodzony, od ulicy znajduje się bramka otwierana przez opiekunki ze środka, aby wyjść na zewnątrz jest przycisk otwierający bramkę, a dalej znajduje się drewniany płotek" - czytamy dalej w ustaleniach pokontrolnych.

Dana ustalane w aplikacji

Dalej dowiadujemy się, że 20 maja, czyli w dniu, w którym doszło do tragedii, "opiekę nad dziećmi sprawowały dwie panie opiekunki oraz dwie pomoce opiekunek". "W chwili zdarzenia w klubie dziecięcym były obecne dwie pracownice".

Według stanu na dzień 20 maja 2026 r. do placówki zapisanych było 25 dzieci, a zatem o jedno więcej niż liczba miejsc w klubie dziecięcym. W dniu zdarzenia obecnych było 20 dzieci. W chwili zdarzenia w klubie dziecięcym znajdowało się 13 dzieci" - podał resort.

Dane dotyczące liczby dzieci obecnych w dniu zdarzenia oraz w chwili zdarzenia ustalone zostały na podstawie aplikacji. Papierowa lista obecności została zabezpieczona przez prokuraturę.

"W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych podmiot prowadzący klub dziecięcy w Ząbkach oświadczył, że placówka nie będzie już funkcjonować" - podano na koniec.

Chłopiec utonął w oczku wodnym

Przypomnijmy: 20 maja policja potwierdzała, że w jednym ze żłobków na terenie Ząbek zginął dwuletni chłopiec. Policjanci byli na miejscu około pięć minut po wezwaniu. Przejęli czynności reanimacyjne od opiekunek do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Życia chłopca nie udało się jednak uratować. Wkrótce okazało się, że dwulatek utonął w oczku wodnym.

Prokuratura przekazywała nam później, że dwie opiekunki usłyszały zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka, jest to czyn z artykułu 155 Kodeksu karnego.

Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Artykuł 155 Kodeksu karnego

Nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki przygotowało nowelizacją ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech, która została przyjęta przez Radę Ministrów 2 czerwca.

"To kompleksowa zmiana, która podnosi jakość opieki wczesnodziecięcej, wzmacnia pozycję zawodową opiekunów i rozwija dostępne formy opieki. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt to odpowiedź na realne potrzeby zarówno dzieci, jak i rodziców oraz blisko 43 tysięcy opiekunów pracujących w żłobkach, klubach dziecięcych i jako dzienni opiekunowie. To wyższe standardy kształcenia i jakości opieki" - zapewnił resort.

Jak wyjaśniono, ustawa ujednolica i doprecyzowuje wymagania kwalifikacyjne dla opiekunów. Dla kandydatów z wyższym wykształceniem kierunkowym przewidziane są 80-godzinne praktyki zawodowe oraz 30-godzinne szkolenie ze standardów opieki. Dla pozostałych - kompleksowe 310-godzinne szkolenie wstępne. Wszyscy opiekunowie będą zobowiązani do systematycznej aktualizacji wiedzy i umiejętności, a koszty szkoleń pokryje podmiot prowadzący placówkę.

Projekt wprowadza także obowiązkowe standardy żywienia w żłobkach i klubach dziecięcych. Oprócz tego, każdy żłobek będzie musiał zapewnić na swoim terenie plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci do lat trzech. Kluby dziecięce i punkty opieki dziennej zapewnią za to dostęp do przestrzeni zewnętrznej.

Projekt trafił do Sejmu. Większość przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2028 roku, a część rozwiązań dotyczących m.in. statusu i uprawnień opiekunów - już 1 stycznia 2027 roku, natomiast standardów żywienia od 1 września 2027 roku.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
News Michalskiego
37 lat była pielęgniarką, o sprawie lekarza milionera mówi wprost
TVN24
Aldona, Aleksander i Albert Chmielewscy z prof. Victorem Ambrosem i jego żoną
Albert ma autyzm. Test pokazał, że to coś więcej
Zuzanna Kuffel
Lech Narbutt ma 93 lata. Walczy o odzyskanie rodzinnego majątku
Po "domu szczęśliwości" nie zostało nic, 93-latek walczy o odzyskanie rodzinnego majątku
Laura Maksimowicz
Udostępnij:
Tagi:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejdzieci
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Zderzenie na Okuniewskiej
Ciężarówka uderzyła w nieoznakowany radiowóz. Dwaj policjanci w szpitalu
Wesoła
Warszawski Szpital Południowy
"Skorygował 33 faktury. Na konto szpitala zwrócił pół miliona złotych"
Ursynów
Dawid Kacprzyk
Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego
Ursus
Drzwi do gabinetu Anny Łukasik w Szpitalu Południowym
"Zaplombowany" gabinet prezes Szpitala Południowego
Klaudia Kamieniarz
Został zatrzymany przez CBA (zdjęcie ilustracyjne)
Zatrzymali siedem osób. "Sprawa może dotyczyć ponad 1150 zamówień"
Okolice
Posterunek straży miejskiej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
Posterunek straży miejskiej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. "Dla bezpieczeństwa"
RADOM
Jarosław Jóźwiak, Renata Kaznowska i Rafał Trzaskowski podczas wizyty w Szpitalu Południowym
Poselskie kontrole w szpitalach i żądanie dymisji
Ursynów
Parada zabytkowych ciągników w Ursusie
Traktorzyści, deskorolkarze i rowerzyści opanują ulice
Śródmieście
Koniec śledztwa w sprawie Mateusza M. podejrzanego o oszustwa (zdjęcie ilustracyjne)
Zadzwonił "policjant", po pieniądze przyszedł 16-latek
Wola
Mężczyźni zostali ukarani mandatami
Kosztowne przejażdżki rowerzystów
Okolice
Uderzył pasażera i usiadł obok. Szukają go
Uderzył Amerykanina w głowę i usiadł obok nieprzytomnego. Szukają go
Śródmieście
Kamienica Fuchsa przy ulicy Wilczej
Była świadkiem "narodzin nowoczesnej, wielkomiejskiej Warszawy"
Śródmieście
Autobus w płomieniach i ogromny słup dymu. Nagranie z Warszawy
Autobus w płomieniach i ogromny słup dymu. Nagranie z Warszawy
Praga Południe
Wypadek nastolatków koło Legionowa (zdjęcie ilustracyjne)
Hulajnogą na jednym kole. Kłopoty 15-latka
Okolice
W weekend odbędą się dwa dzielnicowe biegi (zjd. ilustracyjne)
Biegacze przejmą ulice w trzech dzielnicach
Ursynów
Samoloty
F-35 nad Warszawą
Śródmieście
Kierowca po wypadku trafił do szpitala. Łoś nie przeżył zderzenia z autem
Kierowca w szpitalu, łoś nie przeżył zderzenia z autem
Okolice
Policja zatrzymała dwóch nietrzeźwych kierowców (zdj. ilustracyjne)
Pijany kierowca z pięcioma zakazami
Okolice
Szpital w Kozienicach zbadał sprawę śmierci 19-letniej Oliwii (zdjęcie ilustracyjne)
Śmierć 19-letniej Oliwii. Są wyniki wewnętrznego postępowania w szpitalu
KOZIENICE
Warszawski Szpital Południowy
Szpital złoży zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa, jest ruch prokuratury
Ursynów
Odeszła niedźwiedzica Sabina
"Kończy się pewna era". Odeszła ostatnia niedźwiedzica
Praga Północ
Aleje Jerozolimskie zostaną rozbudowane
Jest umowa na projekt brakującej nitki Alej Jerozolimskich
Klaudia Kamieniarz
Pożar w ukraińskiej restauracji
Pożar w ukraińskiej restauracji. Śledztwo prokuratury
Wola
Dawid Kacprzyk
"Umowy wypowiedziane". Kacprzyk stracił pracę
Ursynów
Ojciec i syn zginęli w Bardzie na Dolnym Śląsku
Zmarł kierowca, który śmiertelnie potrącił ojca i syna w Bardzie
TVN24
Sąd Okręgowy w Ostrołęce
Działacz sportowy oskarżony o przestępstwa seksualne
Okolice
Dworzec Centralny od strony Alej Jerozolimskich
Premier o "patrolach" na dworcach: to ekscesy, chuliganeria polityczna
Śródmieście
Remont torowiska (zdjęcie ilustracyjne)
Wakacyjne remonty torowisk i dróg. Harmonogram prac
Komunikacja
Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej
Rosjanin zastrzelony w Polsce. Nowe informacje i apel
TVN24
Donald Tusk
Tusk o "saloniku VIP": jeśli to prawda, muszą polecieć głowy
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki