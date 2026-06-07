Okolice Po tragicznym wypadku nie działa sygnalizacja, doszło do potrącenia rowerzysty Oprac. Katarzyna Kędra |

Skrzyżowanie przy ulicy Żołnierskiej w Ząbkach Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

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Chodzi o skrzyżowanie ulicy Żołnierskiej ze Szwoleżerów w Ząbkach. W sobotę doszło tam do tragicznego wypadku. Audi zderzyło się z taksówką, która zawracała w niewłaściwy sposób. Zginęły dwie osoby, a trzecia walczy o życie w szpitalu. Policja zatrzymała 37-letniego kierowcę taksówki, obywatela Turcji.

Wyłączona sygnalizacja i potrącenie rowerzysty

W niedzielę przed południem na miejsce tragedii pojechał reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk. Okazało się, że chwilę przed jego przyjazdem doszło tam do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia. - Na skrzyżowaniu wciąż wyłączona jest sygnalizacja. Przed chwilą doszło do kolizji i przyjechała karetka. Badają uczestników, ale nikt nie ma widocznych urazów - przekazał reporter.

Kolizję potwierdził wstępnie aspirant Kamil Sobótka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 11.29. Dotyczyło zderzenia auta osobowego z rowerzystą. Policjanci jadą na miejsce - powiedział.

Zderzenie z rowerzystą w Ząbkach Zderzenie z rowerzystą w Ząbkach Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Zderzenie z rowerzystą w Ząbkach Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Zderzenie z rowerzystą w Ząbkach Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Nasz reporter wskazał, że na skrzyżowaniu przy ulicy Żołnierskiej są cztery pasy ruchu: prawy do skrętu w prawo, dwa do jazdy prosto i jeden lewy - do nawracania. Do sobotniego wypadku doszło na jezdni w kierunku Rembertowa. - Na samym skrzyżowaniu dopuszczalna prędkość wynosi 70 kilometrów na godzinę - podkreślił Mżyk.

Skrzyżowanie w Ząbkach po tragicznym wypadku Skrzyżowanie w Ząbkach, gdzie doszło do tragicznego wypadku Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Skrzyżowanie w Ząbkach, gdzie doszło do tragicznego wypadku Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Skrzyżowanie w Ząbkach, gdzie doszło do tragicznego wypadku Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Skrzyżowanie w Ząbkach, gdzie doszło do tragicznego wypadku Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl