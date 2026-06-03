Bus zderzył się z ciężarówką na S8. Pasażer nie żyje, kierowca jest ranny
Do zderzenia doszło około godziny 10 na odcinku trasy S8 między węzłami Radziejowice i Siestrzeń.
Jedna osoba zginęła
- Wpłynęło do nas zgłoszenie o zderzeniu samochodu ciężarowego z busem, w wyniku którego dwie osoby zostały poszkodowane. Jedna z nich jest zakleszczona w pojeździe, trwa jej uwalnianie - relacjonował aspirant Rafał Łyszkowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.
Jak dodał, poszkodowani to kierowca i pasażer busa. Jeden z nich był przytomny i trafił pod opiekę ratowników medycznych.
- Osoba zakleszczona w pojeździe została uwolniona przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Został wykonany do niej dostęp, następnie ewakuowano ją i przekazano pod opiekę ratowników medycznych. Niestety pomimo wysiłków ratowników, odstąpiono od dalszego udzielania jej pomocy medycznej - uzupełnił asp. Łyszkowski.
Jak przekazał nam strażak, busem podróżowały dwie osoby, natomiast samochodem ciężarowym poruszał się wyłącznie kierowca.
Z ustaleń policji wynika, że śmierć poniósł pasażer busa, natomiast kierowca trafił do szpitala.
Zablokowany przejazd
Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej, są także policja oraz pogotowie ratunkowe. Lądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
- Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Będzie także nieprzejezdna w kierunku Katowic na moment startu LPR - ostrzegł strażak.
Jak przekazał nam aspirant Artur Dymecki-Jankowski z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim, kierowcy mogą korzystać z objazdu zamkniętego odcinka ekspresówki przez miejscowość Radziejowice. - Utrudnienia potrwają nawet kilka godzin - ostrzegł.