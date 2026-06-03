Okolice Bus zderzył się z ciężarówką na S8. Pasażer nie żyje, kierowca jest ranny Klaudia Kamieniarz |

Śmiertelny wypadek na trasie S8 koło Żabiej Woli Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

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Do zderzenia doszło około godziny 10 na odcinku trasy S8 między węzłami Radziejowice i Siestrzeń.

Wypadek na trasie S8 w rejonie Żabiej Woli Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Jedna osoba zginęła

- Wpłynęło do nas zgłoszenie o zderzeniu samochodu ciężarowego z busem, w wyniku którego dwie osoby zostały poszkodowane. Jedna z nich jest zakleszczona w pojeździe, trwa jej uwalnianie - relacjonował aspirant Rafał Łyszkowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Jak dodał, poszkodowani to kierowca i pasażer busa. Jeden z nich był przytomny i trafił pod opiekę ratowników medycznych.

- Osoba zakleszczona w pojeździe została uwolniona przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Został wykonany do niej dostęp, następnie ewakuowano ją i przekazano pod opiekę ratowników medycznych. Niestety pomimo wysiłków ratowników, odstąpiono od dalszego udzielania jej pomocy medycznej - uzupełnił asp. Łyszkowski.

Jak przekazał nam strażak, busem podróżowały dwie osoby, natomiast samochodem ciężarowym poruszał się wyłącznie kierowca.

Z ustaleń policji wynika, że śmierć poniósł pasażer busa, natomiast kierowca trafił do szpitala.

Wypadek na trasie S8 w rejonie Żabiej Woli Wypadek na trasie S8 w rejonie Żabiej Woli Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wypadek na trasie S8 w rejonie Żabiej Woli Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wypadek na trasie S8 w rejonie Żabiej Woli Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wypadek na trasie S8 w rejonie Żabiej Woli Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Zablokowany przejazd

Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej, są także policja oraz pogotowie ratunkowe. Lądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Będzie także nieprzejezdna w kierunku Katowic na moment startu LPR - ostrzegł strażak.

Jak przekazał nam aspirant Artur Dymecki-Jankowski z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim, kierowcy mogą korzystać z objazdu zamkniętego odcinka ekspresówki przez miejscowość Radziejowice. - Utrudnienia potrwają nawet kilka godzin - ostrzegł.

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