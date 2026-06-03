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Okolice

Bus zderzył się z ciężarówką na S8. Strażacy uwalniają zakleszczoną osobę

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Zderzenie ciężarówki i busa na trasie S8
Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą"
Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl
Na trasie S8 w rejonie miejscowości Żabia Wola bus zderzył się z ciężarówką. Dwie osoby zostały ranne. Straż pożarna podaje, że jedna z nich została uwięziona w pojeździe. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy.

Do zderzenia doszło około godziny 10 na odcinku trasy S8 między węzłami Radziejowice i Siestrzeń.

- Wypłynęło do nas zgłoszenie o zderzeniu samochodu ciężarowego z busem, w wyniku którego dwie osoby zostały poszkodowane. Jedna z nich jest zakleszczona w pojeździe, trwa jej uwalnianie - relacjonuje młodszy aspirant Rafał Łyszkowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Dodaje, że poszkodowani to kierowca i pasażer busa. Jeden z nich jest już pod opieką ratowników medycznych.

Zderzenie ciężarówki i busa na trasie S8
Zderzenie ciężarówki i busa na trasie S8
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej, policja oraz pogotowie ratunkowe. Lądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zablokowany przejazd

- Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Będzie także nieprzejezdna w kierunku Katowic na moment startu LPR - ostrzega strażak.

Jak przekazał nam aspirant Artur Dymecki-Jankowski z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim, kierowcy mogą korzystać z objazdu zamkniętego odcinka ekspresówki przez miejscowość Radziejowice.  

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieGrodzisk Mazowiecki
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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