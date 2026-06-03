Bus zderzył się z ciężarówką na S8. Strażacy uwalniają zakleszczoną osobę
Do zderzenia doszło około godziny 10 na odcinku trasy S8 między węzłami Radziejowice i Siestrzeń.
- Wypłynęło do nas zgłoszenie o zderzeniu samochodu ciężarowego z busem, w wyniku którego dwie osoby zostały poszkodowane. Jedna z nich jest zakleszczona w pojeździe, trwa jej uwalnianie - relacjonuje młodszy aspirant Rafał Łyszkowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.
Dodaje, że poszkodowani to kierowca i pasażer busa. Jeden z nich jest już pod opieką ratowników medycznych.
Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej, policja oraz pogotowie ratunkowe. Lądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Zablokowany przejazd
- Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Będzie także nieprzejezdna w kierunku Katowic na moment startu LPR - ostrzega strażak.
Jak przekazał nam aspirant Artur Dymecki-Jankowski z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim, kierowcy mogą korzystać z objazdu zamkniętego odcinka ekspresówki przez miejscowość Radziejowice.