Okolice Bus zderzył się z ciężarówką na S8. Strażacy uwalniają zakleszczoną osobę Klaudia Kamieniarz |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zderzenia doszło około godziny 10 na odcinku trasy S8 między węzłami Radziejowice i Siestrzeń.

- Wypłynęło do nas zgłoszenie o zderzeniu samochodu ciężarowego z busem, w wyniku którego dwie osoby zostały poszkodowane. Jedna z nich jest zakleszczona w pojeździe, trwa jej uwalnianie - relacjonuje młodszy aspirant Rafał Łyszkowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Dodaje, że poszkodowani to kierowca i pasażer busa. Jeden z nich jest już pod opieką ratowników medycznych.

Zderzenie ciężarówki i busa na trasie S8 Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej, policja oraz pogotowie ratunkowe. Lądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zablokowany przejazd

- Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Będzie także nieprzejezdna w kierunku Katowic na moment startu LPR - ostrzega strażak.

Jak przekazał nam aspirant Artur Dymecki-Jankowski z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim, kierowcy mogą korzystać z objazdu zamkniętego odcinka ekspresówki przez miejscowość Radziejowice.

OGLĄDAJ: TVN24