Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Z wieżowca w Radomiu sfotografował Warszawę

|
Skyline Warszawy widziany z radomskiego bloku na Gołębiowie
Warszawa widziana z Łysej Góry
Źródło wideo: Paweł Kłak, dalekiewidoki.pl
Źródło zdj. gł.: Kamil Siwek
Warszawę i Radom dzieli ponad 90 kilometrów. W normalnych warunkach atmosferycznych nie ma szans, by z Radomia dostrzec światła warszawskich wieżowców. Są schowane za horyzontem. By się zza niego wyłoniły, potrzebne jest silne załamanie światła. Trafił na nie Kamil Siwek.

Seria fotografii powstała w nocy z 17 na 18 czerwca. Z Radomia po raz pierwszy sfotografowano światła warszawskich wieżowców, oddalonych o ponad 90 kilometrów. "Tym samym Radom, obserwowany już wcześniej z samej Warszawy, dołączył do listy najdalszych miejsc w Polsce z widokiem na stolicę" - czytamy na stronie dalekiewidoki.pl, na której opublikowano te zdjęcia. Jest ona poświęcona fotografii długodystansowej.

Sam Radom został już wcześniej uchwycony na zdjęciach z tarasu warszawskiego Varso Tower. Natomiast z samego Radomia najdalsze udokumentowane obserwacje kierowały się na południe, obejmując pasma Gór Świętokrzyskich, oddalonych o 58 kilometrów.

Autorem zdjęć Warszawy widzianej z Radomia jest Kamil Siwek, pasjonat fotografii długodystansowej. Należy do niego rekordowa fotografia, oddalonego o ponad 150 kilometrów masztu nadajnika na Łysej Górze w Górach Świętokrzyskich. Uchwycił go z tarasu warszawskiego Varso Tower.

Nieoczywiste miejsce

Pomysł na sfotografowanie Warszawy z Radomia powstał rok temu. - Wówczas stwierdziłem, że hipotetycznie udałoby się zobaczyć z Radomia światła wieżowców Warszawy - opowiada w rozmowie z tvnwarszawa.pl Kamil Siwek, autor zdjęć. Jednak by to się udało musiały wystąpić specyficzne warunki pogodowe. Potrzebny był też sprzęt i wytypowanie lokalizacji.

- W maju zacząłem jeździć i szukać miejsca do zrobienia zdjęcia. Szukałem wysokiego obiektu w Radomiu, na który można by wejść - opowiada Siwek. Stwierdził, że najlepszy będzie blok, bo w Radomiu nie ma tarasów widokowych. - Starałem się znaleźć najbardziej wysunięty na północ blok mieszkalny - wyjaśnia Siwek. Kluczowa była też jego wysokość, ze względu na nizinne ukształtowanie terenu. - Chciałem znaleźć taki blok, który leżałby na wzniesieniu i był wysoki. Znalazłem taki, miał 10 pięter - dodaje fotograf. Blok leży w radomskiej dzielnicy Gołębiów.

Miejsce obserwacji Warszawy - klatka schodowa bloku
Miejsce obserwacji Warszawy - klatka schodowa bloku
Źródło zdjęcia: Kamil Siwek

Widok na ponad 90 kilometrów

W środę 17 czerwca fotograf wyjechał do Radomia. Na wypatrzone miejsce dotarł o 21 i rozstawił się ze sprzętem na klatce schodowej na 10 piętrze. Siwek wiedział, w którym kierunku wypatrywać stolicy, wszystko wyliczył przed wyjazdem.

- Nie wiedziałem, czy mi się uda ale chciałem spróbować dostrzec Warszawę - stwierdził. Ta zaczęła się wyłaniać zza horyzontu około godziny 23. - Było widać samo światło Varso Tower, to była mała kropeczka. Pół godziny później było już widać światło Pałacu Kultury, a iglica Varso bardziej się rozciągnęła, więc było widać jej więcej. Czekałem dalej, z nadzieją, że coś się jeszcze pokaże - opisuje Siwek.

I pokazało. Najwięcej wieżowców "wyskoczyło" zza horyzontu o 1 w nocy. - Było widać światła iglicy wieżowców na Woli: Warsaw Unit i Warsaw Spire. Pokazały się jeszcze wysokościowce przy ulicy Złotej: Złota 44 czy InterContinental. Światła się pojawiały i chowały za horyzont - zaznacza Siwek.

Skyline Warszawy widziany z radomskiego bloku na Gołębiowie
Skyline Warszawy widziany z radomskiego bloku na Gołębiowie
Źródło zdjęcia: Kamil Siwek

Zdjęcia robił regularnie, co kilka minut. Na fotografiach uwiecznił jeszcze światło iglicy wieżowca Skysawa, Mennica Legacy Tower, czy Atlas Tower. Wieżowce, których światło sfotografował odległe są o około 91-92 kilometry. Najdalej Skysawa - 92,3 kilometra.

Seria fotografii powstała przy użyciu smartfona i lornetki. - Przymocowałem telefon do lornetki, przy pomocy adaptera, a następnie zestaw trafił na statyw. Robiłem zdjęcia na naświetlaniu - wyjaśnia fotograf.

Widok z lornetki
Widok z lornetki
Źródło zdjęcia: Kamil Siwek

Konieczne załamanie światła

W normalnych warunkach atmosferycznych świateł warszawskich wieżowców nie widać z Radomia. Są one schowane za horyzontem. Jak więc powstała seria fotografii? Potrzeba do tego splotu kilku czynników.

Za widoczność stolicy z dużej odległości odpowiada silna refrakcja atmosferyczna. Zjawisko to występuje, gdy po słonecznym dniu następuje chłodna noc. "Ziemia intensywnie oddaje ciepło, tworząc inwersję radiacyjną - układ, w którym chłodniejsze powietrze zalega przy gruncie, a cieplejsze unosi się wyżej. Wynikająca z tego różnica gęstości powoduje ugięcie promieni świetlnych, co pozwala dostrzec obiekty ukryte za krzywizną Ziemi" - czytamy na stronie dalekiewidoki.pl.

- Światło ugina się bardziej niż zwykle, a ugina się dlatego, że ciepłe powietrze jest nad chłodnym. To pozwala nam zajrzeć za horyzont. Gdy następuje refrakcja, to światła wieżowców "wyskakują" zza niego, podczas gdy, w zwykłych warunkach są schowane za krzywizną ziemi - wyjaśnia Siwek.

Komin warszawskiej Ciepłowni Kawęczyn widziany z Radomia
Komin warszawskiej Ciepłowni Kawęczyn widziany z Radomia
Źródło zdjęcia: Kamil Siwek

- Najlepiej się obserwuje jak pogoda jest wyżowa - tłumaczy Siwek. By nastąpiła silna refrakcja atmosferyczna, przez cały dzień musi być słonecznie. - Wiatr musi być na tyle słaby, by nie rozwiał powietrza. Potrzeba też niskiej wilgotności powietrza, żeby było ono czyste - dodaje.

- Trzeba być obeznanym w teorii, by zajmować się fotografią długodystansową - zaznacza fotograf. Jednak okazuje się, że w obserwacji Warszawy z Radomia najtrudniejsze wcale nie okazały się kwestie związane z teorią i fizyką, ani trafienie na idealną pogodę, czy też znalezienie miejsca do zdjęć. - Największą trudność sprawiało światło na klatce schodowej bloku, które włączało się, gdy się ruszałem, więc musiałem się nie ruszać - śmieje się Siwek.

Elektrownia Kozienice widziana z Radomia
Elektrownia Kozienice widziana z Radomia
Źródło zdjęcia: Kamil Siwek

Co jeszcze widać?

Fotograf uchwycił także inne elementy niż te, należące do warszawskich wieżowców. Komin warszawskiej Ciepłowni Kawęczyn to najdalszy obiekt zaobserwowany przez niego z Radomia. Oddalony jest o 95,3 kilometra. Na kierunku północnym, w stronę stolicy, widoczna jest też oddalona o 15 kilometrów farma wiatrowa w Jedlińsku. Z kolei w odległości 34 kilometrów znajduje się kompleks Elektrowni Kozienice.

Bliżej samej Warszawy wyraźnie zarysowuje się maszt radiowy RTCN Warszawa/Raszyn, który ma wysokość 336 metrów. Konstrukcja ta wystaje nad horyzont na tyle mocno, że do jej zaobserwowania nie jest konieczna zwiększona refrakcja atmosferyczna.

Maszt RTCN Raszyn widziany z Radomia
Maszt RTCN Raszyn widziany z Radomia
Źródło zdjęcia: Kamil Siwek

Kolejny fotograficzny cel? - Chcę sfotografować Warszawę z Płocka, ale nie wiem czy to jest możliwe. Jeszcze nie robiłem pomiarów - mówi Siwek. Na liście jest też uchwycenie stolicy z Łodzi oraz z Bukowej Góry w Górach Świętokrzyskich.

ZOBACZ TAKŻE:
29 min
ADHD reportaz w Plusie
Zmagania z impulsywnością i roztargnieniem
TVN24
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
37 min
Donald Trump
"Nigdy wcześniej nie zarobił takiej kasy". Ile zgarnął Donald Trump i dlaczego demokraci chcą śledztwa?
TVN24
Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
FotografiaciekawostkiArchitektura i design
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Zielona Willa w Komorowie
Remont "ikony polskiej awangardy"
Okolice
Warszawski ratusz
Ratusz po trzęsieniu ziemi. Ekspresowe zmiany w podziale obowiązków
Śródmieście
Rafał Trzaskowski w "Faktach po Faktach"
"Wygląda na to, że obaj panowie oszukiwali szpital na duże pieniądze"
Ursynów
Kontrole przewozu osób
Skontrolowali prawie dwa tysiące taksówek. Zatrważające wyniki
Śródmieście
Rafał Trzaskowski
Trzaskowski polecił szefom miejskich szpitali ponowne przejrzenie skarg
Śródmieście
Tragedia na przejeździe kolejowym w Susku Nowym
Zignorowała znak, zginęła z 16-letnim synem. Finał śledztwa po tragedii
Okolice
Ślady opon na torowisku tramwajowym
Autobus prawie jak tramwaj. Nietypowa pomyłka na Mokotowie
Mokotów
Warszawski Szpital Południowy
PiS chce nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy dotyczącej szpitali
Ursynów
Renata Kaznowska, Aldona Machnowska-Góra
Afera szpitalna zmiotła wiceprezydentki. Kim są?
Dariusz Gałązka
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
37 autobusów wycofanych z ruchu po pożarze na Trasie Łazienkowskiej
Artur Węgrzynowicz, Magdalena Gruszczyńska
Policja szuka sprawcy kradzieży z włamaniem do baru
Po włamaniu do baru policja szuka tego mężczyzny
Śródmieście
Renata Kaznowska
"Odchodzę bez żalu i złych emocji". Wiceprezydentki zabierają głos po dymisji
Ursynów
Rafał Trzaskowski
Zastępczynie Trzaskowskiego tracą stanowiska
Ursynów
Akcja CBŚP
Kradli auta we Francji i Belgii, legalizowali w Czechach, sprzedawali w Polsce
Okolice
Samochód miał urwany zderzak
Jechał dużo za szybko i bez zderzaka. "Chciał autem wyrwać korzeń drzewa"
Okolice
Blok przy ulicy Hirszfelda grozi zawaleniem
"Kazali nam się natychmiast wynosić". Dramat mieszkańców
Ursynów
GUS podaje wyniki "śladów życia" w Warszawie
Sprawdzili, ile osób zostawiło w Warszawie swoje "ślady życia"
Śródmieście
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Samolot runął na szkolących się na Bemowie kierowców
Bemowo
Przedszkole numer 36 w Śródmieściu zostanie wygaszone
Sześć stołecznych przedszkoli do likwidacji. Decyzja radnych
Śródmieście
Wypadek z udziałem ciężarówki w miejscowości Kaczorowy (gmina Raciąż)
Dwa dni, ten sam przejazd, dwa wypadki
Okolice
Mieszkańcy bronią Ptasiego Zakątka
Bronią Ptasiego Zakątka, "pomogły" im krogulce
Magdalena Gruszczyńska
Krypa Flash - manewry tradycyjnych łodzi wiślanych
Wolta, śmigło, mijanka. Widowiskowe manewry
Piotr Bakalarski
Obywatel Kolumbii kierował na zakazie
Wyrok w 48 godzin i nakaz opuszczenia Polski
Okolice
Marek Włodzimirow pokazuje, jaki kolor ma rzeka
Czarna woda w rzece Białej. Jest decyzja starosty
TVN24
"Przemoc karmi się milczeniem" (zdj. ilustracyjne)
Siedem lat więzienia za przemoc domową i zabicie psa
Śródmieście
Warszawski Szpital Południowy
Apel prokuratury w sprawie prosektorium w Szpitalu Południowym
Ursynów
Wypadek na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
"Każda próba takiej 'podróży' to bezpośrednie zagrożenie życia"
Komunikacja
Interwencje straży pożarnej w związku z burzami
Połamane drzewa, podtopione domy i garaże. Kilkadziesiąt interwencji
Okolice
burza burze shutterstock_2470816031
Gdzie jest burza? Niespokojna aura w jednym województwie
METEO
Usiłował wyłudzić zegarki warte ponad 10 tysięcy
Drogie zegarki, dane innej osoby i akcja policji
Praga Południe
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki