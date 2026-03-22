Z Szanghaju do Płocka. Transport gigantycznej stalowej kolumny

Źródło: TVN24
W nocy z soboty na niedzielę przeprowadzono transport pierwszej z dwóch gigantycznych kolumn dla realizowanej w zakładzie głównym Orlenu w Płocku inwestycji petrochemicznej. Obiekt był przewożony z nabrzeża Wisły do zakładu.

Stalowa kolumna koncentracyjna o długości 89,5 metra i wadze około 555 ton przewożona była na platformie z płockiego nabrzeża Wisły do zakładu Orlenu ulicami: Parowa, Szpitalna, Traktowa i Zglenickiego, w tym drogami wojewódzkimi - 562 w kierunku Dobrzynia nad Wisłą oraz 559 w kierunku Lipna (Kujawsko-pomorskie).

Z Szanghaju do Płocka

Dwie gigantyczne, stalowe kolumny dla Orlenu przypłynęły Wisłą do Płocka na dwóch zestawach połączonych barek w poprzednią niedzielę, przekraczając po drodze tamę we Włocławku. Na początku marca dotarły one statkiem do portu w Gdańsku z Szanghaju w Chinach, skąd wyruszyły w rejs z początkiem grudnia ubiegłego roku.

Za wszystkie operacje transportowe na całej trasie, w tym za rozładunek obu kolumn z barek w Płocku, a potem za ich dostarczenie specjalną platformą na plac budowy w zakładzie głównym Orlenu, odpowiadał DSV - Global Transport and Logistics, jeden z największych na świecie operatorów logistycznych.

Na przyszły tydzień planowany jest transport tą samą trasą, co obecnie - z płockiego nabrzeża Wisły do zakładu produkcyjnego koncernu - drugiej konstrukcji, mniejszej kolumny, której długość wynosi 68,5 metra, a waga około 288 ton.

Aby przewieźć te konstrukcje do miejsca docelowego, konieczne było przygotowanie ulic i dróg lokalnych w Płocku, w tym np. usunięcie znaków drogowych i tablic informacyjnych.

Inwestycja "Nowa Chemia"

Obie kolumny przeznaczone są dla inwestycji Nowa Chemia, którą realizuje Orlen. W Płocku znajduje się główny jego zakład produkcyjny, który jest największym kompleksem rafineryjno-petrochemicznym w Polsce, strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, i zarazem jednym z największych tego typu w Europie.

