Pijani dorośli jechali po alkohol. W aucie było wyziębione niemowlę

Do interwencji doszło w Wyszogrodzie. Dzięki natychmiastowej reakcji świadka udało się zapobiec tragedii.

"Podejrzewając, że kierowca może być nietrzeźwy, zabrał mu kluczyki i powiadomił policję. Niestety, przypuszczenia szybko się potwierdziły. Za kierownicą fiata siedział 37-latek, który miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Co więcej nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami" - przekazała Komenda Miejska Policji w Płocku.

W pojeździe znajdowała się również para 32-latków, którzy "opiekowali się" 10-miesięcznym dzieckiem.

"Badanie wykazało, że mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu, a kobieta ponad 1,5 promila. Dziecko, z objawami wyziębienia, zostało przekazane pod opiekę medyczną oraz socjalną. Jak się okazało, nocna wycieczka była wyprawą po alkohol" - poinformowała płocka policja.

