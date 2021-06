Zamiast zapłacić za odkurzacz, zważył go jako cebulę i wyszedł ze sklepu

Wyszkowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w jednym z supermarketów zamiast zapłacić za odkurzacz - zważył go jako cebulę. - Mężczyzna był przekonany, że nikt go nie obserwuje, ale pracownicy sklepu zorientowali się, że rachunek się nie zgadza - relacjonuje policja. 37-latek odpowie za swoje zachowanie przed sądem.

Do zdarzenia doszło w jednym z supermarketów w Wyszkowie. - Mężczyzna był przekonany, że nikt go nie obserwuje. Zabrał z działu AGD robota odkurzającego o wartości 499 złotych, a następnie udał się do kasy samoobsługowej. Tam zamiast zeskanować kod kreskowy z opakowania, położył sprzęt na wadze kasy i wybrał opcję zapłacenia jak za cebulę - relacjonował rzecznik wyszkowskiej komendy Damian Wroczyński.