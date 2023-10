Znajoma z sieci namówiła go, by się rozebrał przed kamerą. Filmik rozesłała i zażądała pieniędzy

Poznał w sieci kobietę, a ta namówiła go do rozebrania się przed kamerą i wszystko nagrała. Rozesłała filmik do znajomych mężczyzny i zażądała pieniędzy w zamian za usunięcie intymnego wizerunku. Policjanci przypominają: sexting, czyli przesyłanie intymnych komunikatów w formie tekstów, zdjęć lub filmów, staje się coraz bardziej popularne i niebezpieczne zarazem.