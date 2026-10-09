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Okolice

Zaatakował w szkole, zginęła woźna. Jest decyzja sądu

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Jest decyzja sądu w sprawie 15-latka, który śmiertelnie ugodził nożem woźną w szkole
Ataki w szkołach. Jest decyzja sądu w sprawie 15-latka, który śmiertelnie ugodził nożem woźną
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Trzy miesiące w schronisku dla nieletnich spędzi 15-letni Wiktor S., który w czwartek brutalnie zaatakował ostrym narzędziem w szkole w Leszczydole-Nowinach. W wyniku ataku zginęła 37-letnia woźna, a dyrektor placówki i nauczycielka zostali ranni.

Sąd zastosował wobec 15-letniego Wiktora środek zapobiegawczy, nastolatek trafi do schroniska dla nieletnich na trzy miesiące. Jak dowiedziała się TVN24, jednocześnie sąd dopuścił też wniosek prokuratury o wydanie opinii przez biegłych z zakresu stanu psychicznego nastolatka. Dopiero po uzyskaniu opinii ma zapaść ostateczna decyzja, czy 15-latek będzie odpowiadał za swój czyn jak osoba dorosła.

Sąd wyznaczył dwumiesięczny termin na sporządzenie opinii biegłych.

Brutalny atak w szkole

W czwartek były uczeń wtargnął do szkoły w miejscowości Leszczydół-Nowiny w Mazowieckiem z ostrym narzędziem i zaatakował woźną. Krzyki usłyszał dyrektor placówki. Wyszedł na korytarz i próbował obezwładnić napastnika. Pomagała mu nauczycielka. Oboje zostali ranni. Pomimo długiej reanimacji i wysiłku ratowników nie udało uratować 37-letniej woźnej. - Kobieta zmarła. 15-latek został ujęty i przekazany w ręce policji. Trwają czynności z jego udziałem - przekazała nam po zdarzeniu podinsp. Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Życie dwóch rannych osób nie jest zagrożone. - Nauczycielka została przewieziona do szpitala, została opatrzona. Dyrektor został opatrzony na miejscu - podała policjantka. Przyznała, że motywy działania napastnika są nieznane.

Kobieta, która zginęła, osierociła dwoje dzieci.

Ataki w szkołach

To kolejny atak w szkole, do którego doszło w ostatnich dniach. W środę po godzinie 11 w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce 19-letni uczeń tej placówki wszedł do szkoły i zaatakował zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Poszkodowanych zostało dziewięć osób: pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne, które były w parku w pobliżu szkoły. Trafili oni do szpitali w Ostrołęce i Łomży.

Po obławie, trwającej niecałe pół godziny, 19-latek został zatrzymany w okolicach plaży miejskiej (kilkaset metrów od szkoły). W chwili zatrzymania mężczyzna miał przy sobie maczetę, której użył do samookaleczania. W rejonie szkoły służby zabezpieczyły plecak 19-latka . Zajęli się nim policyjni pirotechnicy. Został wywieziony w bezpieczne miejsce i sprawdzony. Był w nim ładunek wybuchowy domowej konstrukcji.

W czwartek 19-latek stanął przed prokuratorem i usłyszał dziewięć zarzutów.

Natomiast w miejscowości Sierpc zatrzymano w środę 17-latka, który mówił na terenie szkoły, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje zrobić komuś krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. U 17-latka znaleziono dwa noże.

Nastolatek usłyszał zarzut dotyczący gróźb karalnych. Decyzją sądu został aresztowany na dwa miesiące.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
ZabójstwoSzkołaProkuratura
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