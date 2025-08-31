Wzięła duży kredyt i przelewała pieniądze. Była pewna, że tak je chroni

Siostra zakonna padła ofiarą oszustów Źródło: TVN24

"Dzień dobry, jestem pracownikiem banku. Czy składała Pani wniosek o kredyt? Ktoś próbował zaciągnąć zobowiązanie na Twoje dane, ale zdążyliśmy to zablokować. Proszę tylko postępować zgodnie z moimi instrukcjami…" - usłyszała w słuchawce telefonu 33-letnia mieszkanka Wyszkowa.

Uwierzyła, że tylko współpracując z "konsultantem bankowym" uratuje swoje pieniądze. Zgodnie z instrukcjami oszusta, udała się do banku, wzięła kredyt na kwotę 150 tysięcy złotych, a następnie zaczęła wpłacać pieniądze w jednym z wpłatomatów na terenie Wyszkowa, przekazując je poprzez kody BLIK.

"Na szczęście, dzięki czujności członka rodziny oraz błyskawicznej reakcji wyszkowskich policjantów, kobieta nie przekazała oszustowi całej kwoty. Niestety, zdążyła stracić ponad 30 tysięcy" - informuje podkom. Wioleta Szymanik z policji w Wyszkowie.

Tak działają oszuści

"Mechanizm zawsze opiera się na wywołaniu silnych emocji. Zdezorientowana osoba zaczyna działać impulsywnie, wierząc, że rozmawia z prawdziwym pracownikiem banku" - informują policjanci.

Tak - jak przekazuje - wygląda schemat działania przestępców krok po kroku:

Wzbudzenie strachu. Oszust informuje o próbie wyłudzenia kredytu lub ataku na konto.

Zbudowanie zaufania. Oszust zadaje pytania dotyczące bezpieczeństwa, np. o otwieranie nieznanych linków, odbieranie niepokojących telefonów czy kradzież danych.

Budowanie autorytetu. Oszust zapewnia, że sprawa jest poważna i zajmuje się nią dział bezpieczeństwa bankowego oraz organy ścigania.

Manipulacja. Oszust nakłania do zalogowania się do bankowości internetowej i wykonywania poleceń.

Wyłudzenie informacji . Ofiara sama informuje o zdolności kredytowej i dostępnych ofertach.

Finalizacja oszustwa. Ofiara udaje się do banku, wypłaca oszczędności lub zaciąga kredyt i przekazuje środki, myśląc, że "zabezpiecza" swoje pieniądze.

Policja radzi jak się chronić

Nie ufaj. Prawdziwy pracownik banku nie poprosi Cię o zaciąganie kredytu ani wykonywanie przelewów.

Nie działaj pod presją. Oszuści bazują na emocjach. Zawsze zatrzymaj się, przemyśl sytuację, skontaktuj się z bliskimi.

Sprawdzaj. Rozłącz się i samodzielnie zadzwoń na oficjalną infolinię swojego banku lub udaj się do najbliższej placówki.

Nie podawaj danych do logowania - loginów, haseł, kodów SMS czy BLIK.

Reaguj. Jeśli podejrzewasz oszustwo, natychmiast skontaktuj się z policją.

Pamiętaj. Każdy z nas może być celem oszustów, ale świadomość i czujność pozwalają uniknąć strat. Zanim uwierzysz w dramatyczną historię "konsultanta bankowego", rozłącz się i sprawdź, co się dzieje u źródła, dzwoniąc na znany tobie numer do banku lub poprzez udanie się najbliższej placówki.