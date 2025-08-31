Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Wzięła duży kredyt i przelewała pieniądze. Była pewna, że tak je chroni

Od początku lipca wpłatomaty mogą zatrzymać podejrzane banknoty
Siostra zakonna padła ofiarą oszustów
Źródło: TVN24
Zmanipulowana przez oszusta 33-letnia kobieta poszła do banku i wzięła kredyt gotówkowy w wysokości 150 tysięcy złotych. Pieniądze przekazywała kodami BLIK. Interweniował członek jej rodziny. Zdążyła już jednak stracić 30 tysięcy. Była pewna, że tak chroni swoje pieniądze.

"Dzień dobry, jestem pracownikiem banku. Czy składała Pani wniosek o kredyt? Ktoś próbował zaciągnąć zobowiązanie na Twoje dane, ale zdążyliśmy to zablokować. Proszę tylko postępować zgodnie z moimi instrukcjami…" - usłyszała w słuchawce telefonu 33-letnia mieszkanka Wyszkowa.

Uwierzyła, że tylko współpracując z "konsultantem bankowym" uratuje swoje pieniądze. Zgodnie z instrukcjami oszusta, udała się do banku, wzięła kredyt na kwotę 150 tysięcy złotych, a następnie zaczęła wpłacać pieniądze w jednym z wpłatomatów na terenie Wyszkowa, przekazując je poprzez kody BLIK.

"Na szczęście, dzięki czujności członka rodziny oraz błyskawicznej reakcji wyszkowskich policjantów, kobieta nie przekazała oszustowi całej kwoty. Niestety, zdążyła stracić ponad 30 tysięcy" - informuje podkom. Wioleta Szymanik z policji w Wyszkowie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
21-latek podawał się za policjanta i wystawił mandat seniorom
Zatrzymał, wystawił mandat i wziął pieniądze. Ale policjantem nie był
Siostra zakonna padła ofiarą oszustów
Wyszła z zakonu, zniknęła na trzy dni. "Byłam pod wpływem osób"
TVN24
22-latka z zarzutami za wyłudzenia i kradzież
Przekazała 20 tysięcy złotych "na szczepionkę ratującą życie"
Śródmieście

Tak działają oszuści

"Mechanizm zawsze opiera się na wywołaniu silnych emocji. Zdezorientowana osoba zaczyna działać impulsywnie, wierząc, że rozmawia z prawdziwym pracownikiem banku" - informują policjanci.

 Tak - jak przekazuje - wygląda schemat działania przestępców krok po kroku:

  • Wzbudzenie strachu. Oszust informuje o próbie wyłudzenia kredytu lub ataku na konto.
  • Zbudowanie zaufania. Oszust zadaje pytania dotyczące bezpieczeństwa, np. o otwieranie nieznanych linków, odbieranie niepokojących telefonów czy kradzież danych.
  • Budowanie autorytetu. Oszust zapewnia, że sprawa jest poważna i zajmuje się nią dział bezpieczeństwa bankowego oraz organy ścigania.
  • Manipulacja. Oszust nakłania do zalogowania się do bankowości internetowej i wykonywania poleceń.
  • Wyłudzenie informacji. Ofiara sama informuje o zdolności kredytowej i dostępnych ofertach.
  • Finalizacja oszustwa. Ofiara udaje się do banku, wypłaca oszczędności lub zaciąga kredyt i przekazuje środki, myśląc, że "zabezpiecza" swoje pieniądze.
Ostrzeżenie przed oszystami
Ostrzeżenie przed oszystami
Źródło: Policja

Policja radzi jak się chronić

  • Nie ufaj. Prawdziwy pracownik banku nie poprosi Cię o zaciąganie kredytu ani wykonywanie przelewów.
  • Nie działaj pod presją. Oszuści bazują na emocjach. Zawsze zatrzymaj się, przemyśl sytuację, skontaktuj się z bliskimi.
  • Sprawdzaj. Rozłącz się i samodzielnie zadzwoń na oficjalną infolinię swojego banku lub udaj się do najbliższej placówki.
  • Nie podawaj danych do logowania - loginów, haseł, kodów SMS czy BLIK.
  • Reaguj. Jeśli podejrzewasz oszustwo, natychmiast skontaktuj się z policją.
  • Pamiętaj. Każdy z nas może być celem oszustów, ale świadomość i czujność pozwalają uniknąć strat. Zanim uwierzysz w dramatyczną historię "konsultanta bankowego", rozłącz się i sprawdź, co się dzieje u źródła, dzwoniąc na znany tobie numer do banku lub poprzez udanie się najbliższej placówki.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Senior został okradziony, gdy wpuścił nieznajomą do mieszkania (zdj. ilustracyjne)
Obiecywała dodatek. Zniknęła z oszczędnościami 80-latka
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Powiedział 88-latce, że dostanie pieniądze. Ukradł jej oszczędności
Reakcja pracownika banku uchroniła seniorkę przed oszustami (zdjęcie ilustracyjne)
Wielki przelew z Piaseczna do Sudanu
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Przestępczość w WarszawieoszustwoOszustwa internetowePolicjaWyszków
Czytaj także:
Obwodnica Lipska jest już gotowa
Pierwsza z dziewięciu jest gotowa
Okolice
Mgła
Tu gęsta mgła utrudni widzialność. IMGW wydał alarmy
METEO
Warszawa, 10.08.1995. Kursujące z Warszawy do Piaseczna trolejbusy niebawem zostaną zlikwidowane. Nz. trolejbus linii nr 51
30 lat temu ostatnie "trajlusie" pojechały z Warszawy do Piaseczna
Okolice
Sąd Rejonowy w Radomiu
Była policjantka drogówki skazana za próbę wyłudzenia odszkodowania
Okolice
Mężczyzna zażartował, że w bagażu jego córki jest bomba
Na lotnisku powiedział, że w bagażu córki jest bomba
Włochy
Po raz pierwszy w Polsce liczba osób fizycznych zalegających z płaceniem podatków przekroczyła milion
Plik banknotów na chodniku i uczciwa znalazczyni
Okolice
samochod kierowca kobieta shutterstock_64769353.jpg
Chwiała się, gdy wysiadła z auta. Narkotest wykazał, dlaczego
Okolice
Powakacyjne zmiany w rozkładzie jazdy pociągów (zdj. ilustracyjne)
Powakacyjny rozkład jazdy. Pociągi z Warszawy przyspieszą
Śródmieście
21-latek podawał się za policjanta i wystawił mandat seniorom
Zatrzymał, wystawił mandat i wziął pieniądze. Ale policjantem nie był
Okolice
Interwencja policji i straży miejskiej na placu Krasińskich
"Kierowca nas potrącił i uciekł". Policja: kolizji nie było
Klaudia Kamieniarz
Kierowca przekroczył prędkość, trafił do aresztu
Złamał zakaz prowadzenia, wpadł przez prędkość. Szybko usłyszał wyrok
Okolice
Przebudowa wind przy PKP Gocławek
Przebudowa wind na ważnym węźle przesiadkowym
Praga Południe
Fałszywy taksówkarz zatrzymany na Starówce
Fałszywy taksówkarz zatrzymany
Ulice
Nielegalne papierosy ukrywał w pudełkach po pizzy
Nielegalne papierosy w pudełkach po pizzy. Zdradziły go nerwy
Okolice
Adam Niedzielski
Pobicie Adama Niedzielskiego. Jest decyzja sądu
Okolice
Odbudowa Pałacu Saskiego - wizualizacje
Odbudowa Pałacu Saskiego. Negocjacje dwa lata po konkursie
Śródmieście
Lot dreamliner
Lecieli do Chicago. Nad Morzem Północnym zawrócili do Warszawy
Włochy
Puste lokale w Centrum Lokalnym Kamionek
Bijatyka i atak epilepsji na skwerze. "Twierdzili, że poszło o kobietę"
Praga Południe
Policja z Legionowa poszukuje mężczyzny ze zdjęcia
Jechał hulajnogą po chodniku, uderzył w dziecko. Szukają go
Okolice
Wypadek na Mokotowie
Wjechała w auto nauki jazdy. Dwie osoby ranne, w tym instruktor
Mokotów
granatnik
"Generał został powiadomiony o mailu dotyczącym bomby"
Mokotów
Wypadek na trasie S2
Motocyklista wjechał w bariery
Okolice
Maciej Slab Krakowian czb
"Żegnaj, Mistrzu… Nie tak to miało być"
TVN24
Policja zatrzymała obywatela Ukrainy
"Zamieszczał w sieci materiały filmowe, w których groził podpaleniami"
Praga Południe
Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego usłyszeli zarzuty
"Nie był przypadkową ofiarą". Zarzuty po pobiciu Adama Niedzielskiego
Okolice
Opuszczona flaga państwowa przed ratuszem w Radomiu
Radom w żałobie. Opuszczona flaga, odwołane imprezy
Okolice
Strażnik miejski (zdjęcie ilustracyjne)
Wyjął nóż i groził śmiercią strażnikowi
Okolice
Policjanci zatrzymali poszukiwanego listem gończym
Chciał uniknąć powrotu do więzienia, zatrzymali go w pociągu
Okolice
Przejazd Warszawskiej Masy Krytycznej
Rowerzyści i deskorolkarze wyjadą na ulice. Dwie nocne imprezy
Śródmieście
62-letni motocyklista zginął na miejscu
Uderzył w przepust drogowy, motocyklista nie żyje
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki