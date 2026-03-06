Logo TVN Warszawa
Poziom Bugu coraz wyższy, zamknięta jedna z dróg

Wysoki poziom rzeki Bug i zamknięta droga powiatowa
Do zdarzenia doszło w powiecie wyszkowskim
Źródło: Google Earth
Władze powiatu wyszkowskiego ostrzegają o wysokim poziomie rzeki Bug. Zamknięta została droga powiatowa pomiędzy miejscowościami Deskurów i Drogoszewo. Kierowcy muszą korzystać z objazdów.

"Informujemy, że w związku z wysokim stanem wody na rzece Bug droga powiatowa nr 4419W Deskurów - Drogoszewo pozostaje obecnie nieprzejezdna. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności oraz korzystanie z alternatywnych tras przejazdu (dojazd do Deskurowa od strony Tumanku i Ślubowa)" - przekazały w komunikacie na Facebooku władze powiatu wyszkowskiego.

Odcinek zamkniętej drogi w powiecie wyszkowskim
Odcinek zamkniętej drogi w powiecie wyszkowskim
Źródło: Mapy Google

Jak czytamy, w piątek od wczesnych godzin porannych urzędnicy monitorują sytuację. "Tuż po godzinie 8:00 przeprowadzono wizję lokalną w terenie, aby ocenić aktualną sytuację. Jesteśmy także w stałym kontakcie z sołtysem Drogoszewa. Służby powiatowe oraz kadra zarządzania kryzysowego pozostają w stałej gotowości i prowadzą bieżący monitoring sytuacji na rzece Bug" - zapewniono mieszkańców.

Władze powiatu alarmują o wysokim poziomie rzeki Bug
Wysoki poziom rzeki Bug i zamknięta droga powiatowa
Wysoki poziom rzeki Bug i zamknięta droga powiatowa
Źródło: Powiat Wyszkowski
Wysoki poziom rzeki Bug i zamknięta droga powiatowa
Wysoki poziom rzeki Bug i zamknięta droga powiatowa
Źródło: Powiat Wyszkowski
Wysoki poziom rzeki Bug i zamknięta droga powiatowa
Wysoki poziom rzeki Bug i zamknięta droga powiatowa
Źródło: Powiat Wyszkowski
Wysoki poziom rzeki Bug i zamknięta droga powiatowa
Wysoki poziom rzeki Bug i zamknięta droga powiatowa
Źródło: Powiat Wyszkowski
Wysoki poziom rzeki Bug i zamknięta droga powiatowa
Wysoki poziom rzeki Bug i zamknięta droga powiatowa
Źródło: Powiat Wyszkowski
Wysoki poziom rzeki Bug i zamknięta droga powiatowa
Wysoki poziom rzeki Bug i zamknięta droga powiatowa
Źródło: Powiat Wyszkowski

Poziom rzeki zbliża się do stanu ostrzegawczego

"Poziom rzeki Bug w Wyszkowie wynosi obecnie (godz. 8:50) 398 cm i zbliża się do stanu ostrzegawczego" - podano.

W czwartek starosta oraz wicestarosta powiatu wraz ze współpracownikami dokonali wizji lokalnej miejsca potencjalnego zatoru na rzece Bug. Na miejscu odbyło się spotkanie z dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarządu Zlewni Dębe oraz kierownikiem Nadzoru Wodnego w Wyszkowie. "Podczas rozmów omówiono aktualny stan rzeki, prognozy hydrologiczne na najbliższe dni, a także wynikające z nich potencjalne zagrożenia oraz możliwe działania zapobiegawcze" - wskazali urzędnicy.

"Apelujemy do mieszkańców i kierowców o ostrożność, stosowanie się do oznakowania drogowego oraz komunikatów służb. O wszelkich zmianach w sytuacji będziemy informować na bieżąco" - zapewnił na koniec powiatowy urząd.

Strażacy monitorują sytuację na Wkrze. Apel o niezbliżanie się do zatorów

Strażacy monitorują sytuację na Wkrze. Apel o niezbliżanie się do zatorów

Wkra wystąpiła z koryta. "Nie ma u nas paniki"

Wkra wystąpiła z koryta. "Nie ma u nas paniki"

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Powiat Wyszkowski

Wyszków
