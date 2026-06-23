Okolice Spowodował wypadek i uciekł. Zostawił rannego i pijanego pasażera Oprac. Dariusz Gałązka |

Andrusikiewicz: koszty społeczne w związku ze spożywaniem alkoholu w Polsce to 93 miliardy złotych Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Artur

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Informację oraz zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24. Według czytelnika, do zdarzenia doszło na ulicy Białostockiej. Kierowca, po spowodowaniu wypadku, miał uciec z miejsca zdarzenia. W samochodzie pozostawił pasażera z rozbitą głową.

Aspirant Piotr Pet z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie potwierdził te informacje. Przekazał, że na Białostockiej zderzyły się trzy auta. - Kierujący pojazdem, który spowodował zdarzenie, porzucił pojazd i oddalił się - powiedział policjant. I dodał, że funkcjonariusze ustalają, kim jest kierowca i gdzie się znajduje.

Potwierdził, że na miejscu został pasażer z rozbitego auta. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu. W wyniku zderzenia odniósł obrażenia i został zabrany do szpitala.

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