Spowodował wypadek i uciekł. Zostawił rannego i pijanego pasażera
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Informację oraz zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24. Według czytelnika, do zdarzenia doszło na ulicy Białostockiej. Kierowca, po spowodowaniu wypadku, miał uciec z miejsca zdarzenia. W samochodzie pozostawił pasażera z rozbitą głową.
Aspirant Piotr Pet z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie potwierdził te informacje. Przekazał, że na Białostockiej zderzyły się trzy auta. - Kierujący pojazdem, który spowodował zdarzenie, porzucił pojazd i oddalił się - powiedział policjant. I dodał, że funkcjonariusze ustalają, kim jest kierowca i gdzie się znajduje.
Potwierdził, że na miejscu został pasażer z rozbitego auta. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu. W wyniku zderzenia odniósł obrażenia i został zabrany do szpitala.
Zdarzenie drogowe w Wyszkowie (Mazowieckie)
Źródło: tvnwarszawa.pl