W Bugu topiły się dwie dziewczynki. "Naszemu koledze gratulujemy bohaterskiej postawy"
W poniedziałek o godzinie 18.50 do strażaków z Wyszkowa zgłosił się świadek zdarzenia z informacją, że na rzece Bug topią się dwie dziewczynki. Strażacy ruszyli do działań. Po przybyciu na miejsce zdarzenia jedna z dziewczynek znajdowała się już na brzegu rzeki, druga stała na filarze mostu drogowego.
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy wyciągniętej na brzeg dziewczynce. Jednocześnie jeden ze strażaków ubrał się w suchy skafander i w zabezpieczeniu podpłynął do znajdującej się na filarze drugiej dziewczynki. Następnie ewakuował ją na brzeg.
Obie dziewczynki zostały przekazane przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego.
Dziewczynkę uratował strażak
Okazało się, że jedną z dziewczynek uratował strażak z Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.
"Strażak w czasie wolnym przyjechał nad rzekę i usłyszał wołanie o pomoc. Gdy zorientował się w sytuacji, kazał świadkom zdarzenia pobiec do pobliskiej komendy straży i przekazać informację o zdarzeniu, a sam przystąpił do akcji. Wskoczył do wody, podpłynął do przestraszonej i zmęczonej już dziewczynki, a następnie ewakuował ją na brzeg. Naszemu koledze gratulujemy bohaterskiej postawy" - opisała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie.
Strażacy przestrzegają, że rzeki potrafią być wyjątkowo niebezpieczne. "Silny nurt, nagłe uskoki dna czy wiry mogą zaskoczyć nawet osoby dobrze pływające. Nigdy nie wchodźmy do rzeki w miejscach niestrzeżonych. Korzystajmy wyłącznie z wyznaczonych i strzeżonych kąpielisk. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii" - zaznaczyli.