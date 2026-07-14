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Okolice

W Bugu topiły się dwie dziewczynki. "Naszemu koledze gratulujemy bohaterskiej postawy"

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Straż pomogła dziewczynce w powrocie na brzeg
Bezpieczeństwo nad wodą. Służby pokazują, jak reagować i pomagać
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie
Strażak zareagował, gdy w Bugu topiły się dwie dziewczynki. "Wskoczył do wody, podpłynął do przestraszonej i zmęczonej już dziewczynki, a następnie ewakuował ją na brzeg" - opisała wyszkowska straż pożarna. Druga z dziewczynek zdołała dotrzeć na filar mostu. Stamtąd też ewakuowała ją straż.

W poniedziałek o godzinie 18.50 do strażaków z Wyszkowa zgłosił się świadek zdarzenia z informacją, że na rzece Bug topią się dwie dziewczynki. Strażacy ruszyli do działań. Po przybyciu na miejsce zdarzenia jedna z dziewczynek znajdowała się już na brzegu rzeki, druga stała na filarze mostu drogowego.

Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy wyciągniętej na brzeg dziewczynce. Jednocześnie jeden ze strażaków ubrał się w suchy skafander i w zabezpieczeniu podpłynął do znajdującej się na filarze drugiej dziewczynki. Następnie ewakuował ją na brzeg.

Straż pomogła dziewczynce w powrocie na brzeg
Straż pomogła dziewczynce w powrocie na brzeg
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie

Obie dziewczynki zostały przekazane przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

Dziewczynkę uratował strażak

Okazało się, że jedną z dziewczynek uratował strażak z Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

"Strażak w czasie wolnym przyjechał nad rzekę i usłyszał wołanie o pomoc. Gdy zorientował się w sytuacji, kazał świadkom zdarzenia pobiec do pobliskiej komendy straży i przekazać informację o zdarzeniu, a sam przystąpił do akcji. Wskoczył do wody, podpłynął do przestraszonej i zmęczonej już dziewczynki, a następnie ewakuował ją na brzeg. Naszemu koledze gratulujemy bohaterskiej postawy" - opisała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie.

Straż pomogła dziewczynce w powrocie na brzeg
Straż pomogła dziewczynce w powrocie na brzeg
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie

Strażacy przestrzegają, że rzeki potrafią być wyjątkowo niebezpieczne. "Silny nurt, nagłe uskoki dna czy wiry mogą zaskoczyć nawet osoby dobrze pływające. Nigdy nie wchodźmy do rzeki w miejscach niestrzeżonych. Korzystajmy wyłącznie z wyznaczonych i strzeżonych kąpielisk. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii" - zaznaczyli.

Bądź bezpieczny nad wodą
Bądź bezpieczny nad wodą
Źródło zdjęcia: RCB
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Straż pożarnarzekaWodabezpieczeństwo
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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