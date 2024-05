Ukrył się w boksie z owczarkami kaukaskimi

Zobaczył policjantów i uciekł do boksu z owczarkami kaukaskimi, gdzie próbował się ukryć. Nie udało się, został zatrzymany. Żona mężczyzny zgłosiła, że mąż znęca się nad nią od dłuższego czasu. Teraz grozi mu nawet pięć lat więzienia.

Zarzuty i areszt

Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Usłyszał zarzuty znęcania się nad osobą najbliższą oraz posiadania środków odurzających. Sąd aresztował go na trzy miesiące. Grozi mu do pięciu lat więzienia.